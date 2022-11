MEO entra no metaverso 

Dinheiro Vivo 19 Novembro, 2022 • 06:51 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Os mundos físicos e virtual estão cada vez mais interligados. O Metaverso é a última "inovação" nesse sentido. Não querendo ficar atrás desta tendência, a MEO decidiu juntar o útil ao agradável e aproveitar a inauguração da sua nova loja, localizada no edifício sede da Altice Portugal, em Picoas, para apresentar o novo espaço MEO no metaverso.

O utilizador apenas precisa de um computador, tablet ou de um smartphone para aceder ao novo espaço MEO, que foi desenvolvido na plataforma Spatial, em parceria com a agência de inovação portuguesa Instinct. Com uma outra nota: os utilizadores que disponham de equipamentos de realidade virtual também poderão aceder a este espaço de uma forma ainda mais imersiva.

Aliás, esse é precisamente o objetivo: o de criar um outro tipo de experiência, de ligação entre os utilizadores e a operadora de telecomunicações. Algo que ficou bem explícito nas palavras de Francisco Matos Chaves, diretor de Digital do MEO. "O MEO no metaverso é um espaço aberto a todos: clientes e não clientes, portugueses, os que tem os óculos de realidade virtual, e os que apenas tem smartphone e laptops. A nossa ideia é que todos os portugueses possam aprender com o MEO, descobrir o que é isto de uma nova web, a web3 (uma web a três dimensões e as duas potencialidades).

"Ainda estamos nos early days, mas, de facto, já conseguimos ter aqui um vislumbre do que é que vai ser este futuro da internet: mais imersiva, mais colaborativa e com outro nível de engagement. Acredito que isto vai ser um futuro cheio de novas experiências e de inovação."

Como é que tudo funciona? Simples. Ao entrar no metaverso do MEO o utilizador apenas tem de criar o seu avatar. Este pode ser construído através de uma fotografia ou, se a pessoa quiser ser um pouco mais criativa, de um configurador, escolhendo várias características como a cor e o estilo do cabelo, olhos, boca, e até mesmo o tom de pele.

O ponto de partida é uma praça central que, ao longo de toda a experiência, irá dar acesso a vários espaços, tais como uma pop-up store MEO, funcionando como um ponto de atendimento ao cliente; um anfiteatro, para a realização de várias iniciativas e encontros; a Casa MEO, um showroom virtual com os produtos e serviços da marca, constituída por uma sala, decorada com obras de arte de João Noutel, pertencentes à Fundação Altice, uma cozinha, uma lavandaria e três quartos.

Mas a experiência não termina por aqui, uma vez que ao navegar neste mundo MEO é também possível observar-se alguns quadros, criados com inteligência artificial, e com forte ligação aos cinco sentidos da marca: Sente, Ouve, Vê, Saboreia e Inspira. Para quem quer aproveitar o metaverso ao máximo, mas não tem equipamento de realidade virtual pode sempre aproveitar os equipamentos que a operadora tem na nova loja em Picoas e que estão à disposição dos visitantes. Uma iniciativa realizada em parceria com a Samsung e que é complementada com uma mesa de experimentação exclusiva com foco no ecossistema da marca e na sua aplicabilidade.

Altice pioneira no metaverso

O feito do MEO foi sublinhado pela presidente executiva da Altice Portugal, Ana Figueiredo, que a par da inauguração da loja (física) realçou que "o dia fica também marcado pelo lançamento de uma revelação tecnológica, que se trata de fundir o mundo físico com o mundo virtual. Falamos do lançamento do MEO no metaverso. Somos o primeiro operador, a nível nacional, a estar presentes nesta plataforma. Mas as novidades não ficam por aqui. Nesta nova loja estamos também a lançar um conjunto de inovações ao nível do retalho, que nos orgulhamos de sermos pioneiros a nível nacional".

Afirmação que foi complementada por João Epifânio, administrador para o segmento de Consumo da Altice Portugal. "Neste evento abrimos a todas as pessoas o nosso inovador mundo no metaverso, composto por três espaços distintos, um anfiteatro, uma loja e, claro, uma casa onde os nossos visitantes podem experienciar toda a nossa capacidade tecnológica, interagir com a equipa de suporte através do nosso serviço de vídeo chat, ou mesmo adquirir produtos e serviços.

Este lançamento inovador, a nível nacional e internacional, passa a ser mais uma plataforma de proximidade que faz jus ao nosso propósito de ligar pessoas a vida."



Operadora disponibiliza aos visitantes equipamentos de realidade virtual na loja de Picoas, em Lisboa. Foto: DR