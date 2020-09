Meo multada em 699 mil euros por causa da mudança de operador

A Meo foi condenada a uma coima de 699 mil euros. O regulador das telecomunicações (Anacom) multou a empresa detida pela Altice devido às queixas com o sistema que permite aos consumidores mudarem de operador mantendo o mesmo número de telefone (sistema de portabilidade).

Segundo o jornal Público desta quarta-feira, a Meo recorreu desta decisão junto do Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão.

Mudou de operador e quer manter o número? Saiba o que fazer

A Anacom acusa a operadora de cometer várias falhas no funcionamento do sistema de portabilidade: pedidos sem fundamentação em documentos válidos; não conclusão de processos dentro do prazo; falhas no pagamento de compensações a assinantes por atrasos na transferência; rejeição indevida de pedidos.

Esta é a terceira coima aplicada pela Anacom à Meo desde o início deste ano: além das queixas na portabilidade, a operadora da Altice foi multada, em 162,5 mil euros, pela infração no regime que regula a construção e acesso a infraestruturas de comunicações em edifícios; a empresa também foi condenada a pagar 30 mil euros por dolo na prestação de serviços de valor acrescentado com base no envio de mensagens.