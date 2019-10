Meo Serviços Técnicos arranca com 1500 técnicos

O arranque formal da Meo Serviços Técnicos acontece esta quinta-feira (31 de outubro), contando com 1500 técnicos dos cerca de 1900 que tinham sido propostos transitar para a empresa. “No dia 31, quinta-feira, vamos fazer o arranque formal” da Meo Serviços Técnicos, afirmou o presidente da Altice Portugal (dona da Meo), Alexandre Fonseca, que vai estar em Santarém para esta sessão.

A Meo Serviços Técnicos (Meo ST) é uma empresa detida a 100% pela Altice Portugal, “onde já estão hoje cerca de 1500 técnicos”, afirmou o gestor.

Em 15 de abril último, a Altice Portugal tinha anunciado a criação da Meo ST, focada nos serviços de rede do grupo, que iria incorporar os cerca de dois mil colaboradores da empresa que operam nesta área.

“Dos 1900 técnicos que nós tínhamos proposto que fossem cedidos ocasionalmente a esta entidade, cerca de 1500 já aceitaram”, disse Alexandre Fonseca.

“Continuamos a aceitar candidaturas até final deste mês, estamos tranquilos relativamente a isso. Temos massa crítica mais do que suficiente para assegurar a operacionalidade da empresa”, garantiu.

O processo “correu tranquilamente”, disse, apontando a “sensibilidade que a gestão tem de ter” sobre a vida dos trabalhadores da empresa.

Alexandre Fonseca recordou que um dos principais desafios quando assumiu a liderança da Altice Portugal, há quase dois anos (21 de novembro de 2017), foi a de dar “estabilidade laboral” à dona da Meo, que atravessava na altura momentos conturbados.

Neste processo da Meo ST “podíamos tê-lo feito como outros operadores fizeram”, apontou, lamentando que esse tema “tenha passado ao lado” dos media.

Tratou-se de “uma transformação que um dos nossos concorrentes fez, que partiu a empresa em seis empresas, fez transferências de estabelecimento dos colaboradores para essas” seis entidades, “um mecanismo que foi tão criticado na Altice Portugal e que depois este concorrente fez massivamente e ninguém referiu isso”, contou, sem citar o nome da operadora.

No caso da Meo ST, o presidente da Altice Portugal recordou que o grupo lançou o processo, alargou o prazo, deu incentivos financeiros aos trabalhadores que transitassem e que a “esmagadora maioria” aceitou transitar para a nova entidade.

Relativamente aos cerca de 400 que não aceitaram, Alexandre Fonseca considerou que há trabalhadores que vão aceitar e que há outros “que querem mudar de vida”. No caso destes últimos, o presidente da Altice Portugal garantiu que a empresa vai encontrar “trabalho em linha com as competências”. E estes trabalhadores, garantiu, “vão continuar a ser colaboradores da Altice Portugal”.