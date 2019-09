Meo Serviços Técnicos arranca em outubro

A Meo Serviços Técnicos já tem data de arranque: outubro. “Independentemente do número de pessoas que já estejam do lado da Meo ST, o compromisso é fazer uma reunião de arranque. Vamos celebrar o arranque e garantir àqueles que já tomaram essa decisão que vamos continuar a ter na Meo ST uma peça fundamental no nosso crescimento, como também aqueles que decidirem ficar na Altice”, assegura Alexandre Fonseca.

Dos 2000 trabalhadores da direção operacional (DOI) da Altice Portugal, 60% já aceitou ser transferido através de um processo de cedência ocasional. “Os que ficarem na Altice vão obviamente desempenhar outro tipo de funções.”

A criação da Meo ST, controlada a 100% pela Altice, absorvendo as empresas do grupo TNord e SudTel, foi conhecida em abril mas gerou forte resistência nos trabalhadores. Apesar de este ser um mecanismo há muito usado pela operadora, de se manter o vínculo à casa-mãe, bem como os benefícios e condições salariais, nos plenários realizados pelo país os trabalhadores rejeitavam a cedência ocasional. “A mudança causa sempre desconfiança, é natural”, admite. “Por isso demos um período alargado para que as pessoas pudessem dar esse salto e percebessem os objetivos. Estamos nos 60% de adesão, todos os dias aderem dezenas de pessoas. Alguns já me disseram que estão à espera que nestes road shows o presidente venha dar o seu compromisso. E faço isso.”

Os centros da Altice em Coimbra e em Leiria foram dois dos visitados pelo CEO no âmbito do périplo pelo centro, depois da Madeira. “Estou confiante de que até ao final de setembro entre 1400 e 1500 pessoas irão aderir, mais de 70%. É utópico pensarmos em 100% de adesão, mas acredito que mais de 1700 irão assinar. Teremos um conjunto de 100 a 200 pessoas que poderão entender esta como uma oportunidade de fazer outras coisas. E eu respeito.”