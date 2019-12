Meo vende 49,99% da empresa da rede de fibra à Morgan Stanley

A Altice Europe acaba de anunciar que chegou a acordo para a Meo vender a posição de 49,99% da empresa que detém a sua rede de fibra óptica em Portugal à Morgan Stanley Infrastructure Partners. Com este negócio, a Meo prevê encaixar um mínimo de 1.565 milhões de euros.

A operação ficará concluída no primeiro semestre de 2020 e foi feita com base numa avaliação da empresa de fibra óptica de 4,63 mil milhões de euros. A Meo poderá vir a receber mais 375 milhões de euros no final de 2021 e outro tanto no final de 2026, dependendo do desempenho financeiro da empresa. No melhor dos cenários, a Meo pode garantir um encaixe 2,3 mil milhões de euros.

A Altice estava há vários meses em negociações com vários investidores para alienar uma posição minoritária na rede de fibra em Portugal, no âmbito do processo de desalavancagem.

Segundo avança a Altice em comunicado, a parceria com a Morgan Stanley permite criar uma empresa grossista em Portugal com cobertura em todo o país e que vai agora vender os seus serviços aos operadores de telecomunicações em Portugal “com condições financeiras iguais para todos”.

O objetivo era alienar este ativo com base numa avaliação de 5 mil milhões de euros, sendo que várias das propostas que a empresa teve em cima da mesa não chegavam aos 4 mil milhões.