Mercadão chega aos Açores. Super SolMar chega a casa em São Miguel  

O Mercadão expandiu a sua rede de distribuição e começou a fazer entregas em casa em São Miguel, nos Açores. O marketplace assegura entregas de supermercado da cadeia SolMar em duas horas.

"Muito além das grandes cidades, no Mercadão temos a ambição de levar o nosso serviço a cada vez mais regiões e cobrir 100% do território do nosso país. Estamos muito entusiasmados por chegarmos aos Açores e anunciarmos que o nosso serviço, o único com entregas ao domicílio em duas horas, já está disponível em São Miguel. Em breve, esperamos conseguir aumentar a nossa cobertura e levar o Mercadão a outras ilhas do arquipélago", afirma Gonçalo Soares da Costa, CEO do Mercadão, citado em nota de imprensa.

Nesta fase de lançamento, ambos os serviços têm taxa de entrega grátis, informa a plataforma.

O marketplace - que em Portugal continental assegura entregas rápidas do Pingo Doce - está presente em mais de 100 cidades, tendo o ano passado, ano de pandemia e de boom de compras online e entregas em casa, segundo dados da companhia registado um crescimento de 700%. A plataforma quer este ano chegar a 120 cidades.