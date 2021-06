Mercadão procura personal shoppers para reforçar o verão

© DR

Fazem as compras por si numa rede de parceiros em mais de 100 cidades e com 15 lojas, incluindo Pingo Doce, Decathlon e Control, e entregam-lhas em casa. É uma espécie de Uber aplicado ao retalho, só que em vez de um condutor que o leva a casa tem um personal shopper que recebe a sua encomenda e lhe leva as compras à porta. E para cumprir os planos de chegar a cada vez mais clientes, o Mercadão está a contratar.

"O marketplace de entregas rápidas continua a apostar no seu projeto de expansão e vai investir no recrutamento de mais 200 personal shoppers para atender às necessidades dos seus clientes, durante o período de férias de verão", explica o Mercadão, que , em linha com o crescimento do serviço de entregas na zona litoral do país, pretende integrar novos shoppers na região de grande Porto, Lisboa e Algarve, entre outras.

"Com o início das férias de verão, temos registado um aumento da procura, sobretudo nas zonas litorais do país", adianta Gonçalo Soares da Costa, CEO do Mercadão, justificando assim a vontade de "reforçar a disponibilidade do serviço, abrindo novas oportunidades de emprego aos portugueses, em tempo de pandemia".

Partindo de uma pesquisa realizada pelo Mercadão sobre os planos dos portugueses para o verão que revela que 89% pretendem passar férias em Portugal, sendo o Algarve o primeiro destino de metade deles e Tróia o segundo e com 77% a assumir querer fazer as suas compras de supermercado por via digital nessa altura, o Mercadão decidiu preparar-se.

"Sendo o único serviço de e-commerce que dispõe de personal shoppers que ficam encarregues das encomendas do princípio ao fim", pretende então formar agora 200 novos profissionais para assegurarem a escolha dos melhores produtos em loja e a qualidade das entregas em apenas duas horas.

"Ao mesmo tempo, queremos garantir que os nossos clientes tenham mais tempo para aproveitarem as suas férias, podendo fazer todas as suas compras, de uma forma simples, cómoda e rápida", junta o CEO.

Aos interessados basta inscreverem-se no site da marca, preenchendo o formulário, e aguardar chamada à formação que lhes permitirá juntar-se aos atuais 1200 shoppers do Mercadão.