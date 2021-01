Mercadão reforça operação de entregas. Quer recrutar mais 200 shoppers

O Mercadão está a reforçar a sua operação e quer contratar mais 200 personal shoppers para várias zonas do país. O marketplace, que assegura entregas rápidas do Pingo Doce, Decathlon e a Odisseias, entre outras marcas, está presente em mais de 100 cidades. A cadeia quer este ano chegar a 120 cidades.

"O nosso serviço mantém um forte ritmo de crescimento, por isso consideramos que este é o momento ideal para aumentar a equipa Mercadão. Queremos integrar novos shoppers, reforçar a disponibilidade do nosso serviço e continuar a acrescentar novos retalhistas de referência ao marketplace, sem nunca esquecer o nosso compromisso de oferecer um serviço de qualidade", afirma Gonçalo Soares da Costa, CEO do Mercadão, citado em nota de imprensa.

O ano passado, o marketplace registou um crescimento de 800%, tendo recrutado 450 novos colaboradores, contando, atualmente, com cerca de 700 shoppers. Número que pretende aumentar já durante o próximo mês.

Num momento em que o país voltou ao confinamento geral, o Mercadão quer integrar novos operadores no seu serviço de entregas com principal foco nas zonas da grande Lisboa (incluindo Sintra e a Margem Sul), grande Porto, Coimbra, Évora, Algarve e também no Funchal.

"Os personal shoppers que ficam encarregues das encomendas do princípio ao fim, assegurando a escolha dos melhores produtos em loja e a qualidade das entregas", explica o Mercadão.

"Cada shopper tem um rendimento variável, que depende do número de entregas que faz, entre outros fatores, sendo que o número de entregas destinadas a cada shopper também varia conforme a evolução do shopper", refere fonte oficial quando questionada sobre as condições remuneratórias oferecidas aos shoppers.

