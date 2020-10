Mercadão vai chegar a 120 cidades e ajudar no salto digital

Em dois meses apenas, o Mercadão subiu sete vezes as vendas por causa da procura gerada pelo confinamento. Com apenas dois anos, o marketplace, que assegura as entregas rápidas de compras do Pingo Doce, já cobre 75% da população portuguesa. Mas quer mais: até ao fim do ano, pretende realizar entregas em mais 20 cidades do que as 100 onde já atua - e ajudar empresas de retalho ou marcas de grande consumo a dar o salto digital, através da venda de serviços de tecnologia e logística. "Queremos prestar serviços a empresas que precisem destas competências para maximizarem o seu negócio no digital, pois é a base no nosso negócio e algo em que somos especialistas", justifica Gonçalo Soares da Costa, CEO do Mercadão. Neste ano, espera crescer entre 700% e 800%. Já são 400 shoppers a fazer ali as suas compras.

Para ajudar as empresas a dar o salto digital, o Mercadão tem uma vantagem. "Ao contrário de outros operadores tecnológicos, temos também o controlo da operação e da logística. Fazemos tudo verticalmente, desde a tecnologia à entrega e apoio ao cliente. Isso dá-nos uma compreensão muito holística do negócio. Outra vantagem é ser uma solução modular, que pode rapidamente ser adaptada às necessidades dos diferentes operadores", argumenta Gonçalo Soares da Costa.

A decisão surge quando os retalhistas estão a dar passos no ecommerce e as marcas de grande consumo testam modelos de venda direta ao consumidor. Gonçalo mostra-se otimista. "A iniciativa de arrancar com esta linha de negócio surge na sequência de vários contactos de empresas, de retalho e de produtores de bens de consumo, os FMCG (Fast Moving Consuming Goods), que procuravam ter o nosso apoio para iniciativas de transformação digital."

A pensar nas marcas, haverá também serviços de publicidade. "O nosso objetivo é dar às marcas de FMCG mais um espaço e uma nova oportunidade de comunicar com os seus consumidores, num marketplace com um grande e qualificado tráfego, uma vez que estamos a falar de pessoas que não estão a navegar apenas para ver um conteúdo, mas sim com disposição para comprar", reforça. O serviço "estará disponível exclusivamente para marcas de FMCG que estão presentes nos retalhistas que integram o marketplace", mas com benefícios para os clientes que compram no Mercadão.

"Esta publicidade pode ter associadas mecânicas promocionais que também beneficiem os nossos clientes, como oferta de taxa de entrega, descontos exclusivos ou oferta de sampling", exemplifica. "Numa altura em que a presença em loja é mais controlada e o contacto humano deve ser evitado, vemos nesta possibilidade um valor acrescentado que damos às empresas, que assim podem estar presentes nos diferentes momentos de compra dos consumidores e apresentar-lhes as suas inovações e promoções, com benefício também para o próprio consumidor."

Os novos serviços chegam num momento de expansão do marketplace, já presente em uma centena de cidades, assegurando a cobertura de 75% da população. "Queremos estar onde estão os nossos clientes e o objetivo é que em 2020, totalizemos mais de 120 cidades na abrangência das nossas entregas. Estamos também a fazer uma grande aposta em levar a opção de comprar online a regiões de Portugal onde este serviço ainda não está disponível. Neste sentido, pretendemos alargar o serviço de recolha em loja (click and collect) a regiões do interior do país e o objetivo é cobrirmos a totalidade do território nacional", revela o responsável.

Torres Vedras, Barcelos e Mafra foram as cidades mais recentemente incluídas na lista de entregas do Mercadão e "brevemente" será a vez de Lourinhã e Oliveira de Azeméis. Para, 2021, "a par da expansão geográfica, estaremos também focados no alargamento do portefólio, com mais marcas de retalho especializado no Mercadão", diz. "Esperamos também aumentar a equipa de shoppers."