Mercado automóvel português cresceu 8,9% em setembro

O mercado automóvel em Portugal cresceu 8,9% em setembro. Os números voltaram a terreno positivo após vários meses de quebras. Só no mercado de carros ligeiros de passageiros, o crescimento foi de 13,9% no último mês, de acordo com os dados divulgados esta terça-feira pela ACAP – Associação Automóvel de Portugal.

Em setembro, foram registados 14 558 carros ligeiros de passageiros, o que compara com as 12 786 unidades matriculadas no mesmo período de 2018. A ACAP assinala, no entanto, que, em setembro de 2018, “entrou em vigor a fase intermédia do sistema [de medição de emissões] WLTP o que causou perturbações no mercado desse mês. Por este motivo, a comparação, com o período homólogo, terá de ter em atenção esse aspeto”.

A tabela de setembro foi liderada pela Renault, que cresceu 90,9% nas vendas, de 1000 para 1909 carros matriculados. A Peugeot surge em segundo, com 1462 unidades registadas, menos 0,2% face a setembro do ano passado. A Mercedes surge em terceiro, com 1310 carros comprados e um ganho de 5,2%.

Nos números desde o início do ano, no entanto, as vendas de carros ligeiros apresentam uma quebra de 4,7% – foram matriculados 174 024 automóveis.

Voltando aos números relativos apenas a setembro, as vendas dos ligeiros de mercadorias caíram 13,7%, para 2710 unidades. Nos pesados, os números globais dão conta de um crescimento de 19,6%, para 768 unidades

(Notícia atualizada às 17h53 com mais informação)