Lisboa é a zona preferida para instalar escritórios © DR

O mercado de escritórios de Lisboa aumentou 120% no primeiro trimestre deste ano, em comparação com o período homólogo e atingiu um volume de absorção semelhante aos níveis pré-pandemia, com um total de 64 289 metros quadrados.

A capital portuguesa continua assim a ser a primeira escolha para estabelecer escritórios em território nacional, conclui o estudo "Where do Companies Want to Be?" da consultora imobiliária, Savills.

No documento é analisada "a performance do mercado ocupacional de escritórios, assim como os movimentos migratórios das empresas durante o 1º trimestre do ano", informa a Savills, em comunicado. No mercado de escritórios em Lisboa, e das 45 operações fechadas, 70% correspondem a mudança de instalações e 17% representam aberturas de novas empresas na região da cidade.

Zonas mais procuradas

A zona central de Lisboa, na área da Avenida da Liberdade (zona Prime CBD) é a que regista uma maior concentração de novas empresas, com 56%. Em termos de volume de absorção por parte de novas empresas foram as zonas Prime CBD e o Parque das Nações que registaram percentagens mais elevadas, com com 63% e 52%, respetivamente. "Os setores de atividade de Serviços a Empresas, Serviços Financeiros e Consultoria são os setores que lideram a procura", explica a Savills.

A área ocupada pelas novas empresas (91%) na zona Prime CBD teve origem em espaços que foram operacionalizados de forma flexível para a implementação de escritórios que tenham acesso a uma boa rede de serviços complementares. Segundo a consultora, Lisboa é considerada uma cidade destino dos novos nómadas digitais.

Quanto à permanência nos locais escolhidos, é no Corredor Oeste e na Prime Zone CBD que as empresas mais permanecem, com 69% e 25%, respetivamente.

Porque mudam as empresas?

Segundo o estudo da Savills, 64% destes negócios aconteceram porque as empresas tiveram necessidade de mudar de instalações, o que representou um volume de absorção de aproximadamente 44 140 metros quadrados.

Quanto à necessidade de expansão, representou 20% das transações, o que representa um valor de absorção de quase nove mil metros quadrados. Já o estabelecimento de novas empresas em Lisboa representa cerca de 11 150m2 de parque empresarial e 16% dos negócios fechados.

Segundo a head of research da Savills Portugal, "também é possível concluir que existe um aumento gradual de novas empresas a fixar-se em Lisboa, que continua a ser um dos destinos globais mais procurados". Alexandra Portugal Gomes referiu ainda ser "expectável que Lisboa continue a ser um local muito procurado por empresas, seja para mudança de instalações ou para estabelecimento de novos espaços".