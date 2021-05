Mercado do autoconsumo cresce "acima do esperado"

Ignacio Madrid, CEO da EI - Energia Independente © Direitos Reservados

A EI-Energia Independente, empresa da Galp especializada em soluções de autoconsumo solar fotovoltaico, conta já com mil clientes em Portugal, correspondentes a uma potência instalada de 3 megawatts-pico (MWp). Em entrevista ao Dinheiro Vivo, o CEO da empresa, admite uma "surpresa imensa" com a resposta "espantosa" do mercado nestes primeiros sete meses de atividade, e que obrigou a EI a "crescer mais depressa do que o esperado". Ignacio Madrid não avança com metas para o primeiro ano, sublinhando apenas uma ambição: "Não somos um player de mil clientes, queremos ser o líder de mercado e estamos a apostar nisso". Em Espanha, a empresa começa agora a abordagem ao mercado.

A Galp está a preparar o seu Capital Markets Day para o final de maio, razão por que a EI não pode, para já, avançar com números mais específicos. Ignacio Madrid diz que o mercado está a crescer o dobro do esperado e que a EI quer tirar partido desse potencial. Um estudo recente promovido pela empresa mostra que 97% dos portugueses estão conscientes das alterações climáticas e abertos a formas alternativas de consumo de energia, não apenas por via da instalação de painéis solares, mas também de mini-turbinas eólicas ou caldeiras de biomassa.

O mesmo estudo indica que a pandemia veio mudar a forma de pensar dos consumidores, com 89% dos portugueses a assumirem-se agora mais preocupados com o ambiente e o impacto das suas habitações, e 96% a indicar que irão dar primazia ao consumo de energias renováveis nos próximos anos.

A própria EI nasceu em plena pandemia, com toda a incerteza que esta acarretou. "Não temos termo de comparação, mas o que vemos são as pessoas ansiosas por aderirem ao autoconsumo. As pessoas estão mais conscientes do seu impacto ambiental, ao mesmo tempo que valorizam o facto de este ser um investimento altamente lucrativo, dado que passam mais tempo em casa", explica. E embora a maioria dos clientes já angariados sejam consumidores domésticos, Ignacio Madrid diz que o mercado "está a disparar" em ambos os segmentos. "O custo da tecnologia tem baixado e tenho visto clientes empresariais a obterem retornos do investimento em três anos e meio, o que é extraordinário para um sistema com 25 anos de longevidade", frisa.

E porque a sua abordagem ao mercado assenta numa "oferta costumizada", a EI não avança com estimativas médias de investimento. Mas o simulador online permite a cada potencial cliente ter uma ideia de quanto poderá gastar e poupar com uma instalação fotovoltaica. E que varia, obviamente, em função do tipo e número de painéis. Uma moradia em Algés, com 135 metros quadrados e um consumo atual de eletricidade da ordem dos 150 euros mensais, pode, com a instalação de quatro painéis solares, com uma potência máxima de 1,42 KW, obter uma poupança anual de mais de 350 euros. O investimento estimado é de 2580 euros, que pode ser pago em prestações mensais, num período variável de um a cinco anos. Dá, no prazo máximo, um valor mensal de 43 euros.

A oferta da EI tem estado direcionada para as moradias, mas a empresa está já a trabalhar em soluções para condomínios, que espera apresentar no curto prazo. Tal como está a prepara-se para lançar, "no prazo de algumas semanas", soluções de armazenamento de energia associadas aos painéis solares. Sobre a expansão para novos mercados, Ignacio Madrid é perentório: "Antes de avançarmos para outros países, temos de ser extraordinários onde estamos e há ainda muito para fazer em Portugal e Espanha".