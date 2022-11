Mercado do e-Commerce cresceu 36% em 2021

Helena C. Peralta 30 Novembro, 2022 • 21:25 Partilhar este artigo Facebook

O grupo CTT apresentou, na sétima edição do CTT e-Commerce Day, o research relativo ao estado do e-Commerce em Portugal, tendo por base os três barómetros anuais que realiza junto dos seus parceiros e um estudo de mercado anual independente. Segundo os dados divulgados no evento por Alberto Pimenta, diretor de e-Commerce do grupo, o mercado nacional cresceu cerca de 36% em 2021, face a 2020, tendo atingindo um volume de vendas de bens e serviços na ordem dos 10 mil milhões de euros. Alberto Pimenta enfatiza que o mercado doméstico, ou seja, vendedores online com origem em Portugal, cresceu mais do que o mercado global - cerca de 44% - devido ao lockdown de fornecedores internacionais, o que transferiu para vendedores nacionais muitas compras dos portugueses. Já as encomendas de bens, que cresceram 26%, atingiram o volume global de vendas de 5,5 mil milhões de euros.

"Em termos internacionais, quando nos comparamos com a média europeia, Portugal foi dos países que mais cresceu no e-Commmerce. Passamos de 39% da população a comprar online para 52%, o que representa um crescimento de 30%, três vezes mais do que a média europeia"

"Para 2022, há claramente uma desaceleração desse crescimento: até ao final do primeiro semestre os indicadores apontavam para valores estáveis, de crescimento praticamente nulo. Para este segundo semestre com a peak season, as expectativas para o final do ano é de que o crescimento do mercado doméstico será também relevante", afirma o mesmo responsável. As origens das encomendas nacionais situam-se 58% em Portugal e 19% em Espanha, sendo o restante de várias partes do mundo, como a China e Estados Unidos. As marcas mais utilizadas pelos portugueses para as suas compras online são a Worten, a Fnac, a Amazon, a Ali Express, Wells, a OLX, a Wook, a Zara e o Continente. "Em termos internacionais, quando nos comparamos com a média europeia, Portugal foi dos países que mais cresceu no e-Commmerce. Passamos de uma base de 39% da população a comprar online para 52%, o que revela um crescimento na ordem dos 30%. Isto representa um aumento três vezes superior ao da média europeia", afirma Alberto Pimenta. Quanto ao perfil dos ebuyers portugueses, 52% são mulheres, 53% é população urbana e 80% situa-se entre os 25 e os 54 anos. A média da sua compra é de 55 euros, numa despesa média anual de 1.050 euros. À semelhança do ano anterior, a categoria de produto mais transacionada é ainda a moda, o que inclui roupa e calçado, seguida da eletrónica, dos livros e filmes e da cosmética e beleza.

O CTT Commerce Day, que decorreu no Auditório Lispólis, em Lisboa, foi dedicado ao tema "E-Commerce: A Shifting Landscape", e contou com dois painéis de convidados, onde se discutiram as estratégias a ser adotadas em tempo de incertezas, devido ao contexto económico adverso e, no segundo painel, foram feitos relatos de como as empresas deste setor se estão a preparar em termos de sustentabilidade. O evento foi aberto por João Bento, CEO da CTT, que relembrou que a atividade de e-commerce é um dos principais pilares de crescimento da empresa, que se assume como um parceiro dos retalhistas que querem ter presença no comércio online. Foram ainda apresentados, durante o evento, a segunda edição dos E-Commerce Awards, que premiou as melhores empresas em oito categorias, num total de cerca de 130 candidaturas, avaliadas por um júri presidido por Carlos Oliveira. Foram distinguidas nas várias categorias a concurso o Continente Online, a Fidelidade Just in Case, a 7Skin, a Mind The Trash, a SheerME, a Sensefinity, a Fraudio e a Mapidea. Por cada categoria, a CTT atribuiu ainda duas menções honrosas.