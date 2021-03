Mercado dos carros elétricos "não pode viver dos apoios", avisa Matos Fernandes

O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, carrega a bateria de um carro elétrico, sobre o olhar atento do presidente da câmara de Loulé, Vitor Aleixo duranrte a inauguração do percurso Lisboa - Algarve. © Luís Forra/Lusa

O mercado dos carros elétricos "não pode viver dos apoios". O aviso é do ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes, que destacou que as marcas começam a ter condições para reduzir o preço de compra destes automóveis. Atualmente, o Estado tem três milhões de euros para apoiar a compra de carros totalmente elétricos.

"A ideia é que o apoio aos carros elétricos se vá mantendo e mesmo decrescendo nos próximos anos", referiu Matos Fernandes na abertura de uma conferência sobre mobilidade elétrica organizada pelo Jornal de Negócios. O ministro recordou que, neste ano, apenas os clientes particulares têm direito a ajuda para comprar um veículo ligeiro de passageiros porque "já há soluções comparáveis para as empresas entre um carro elétrico e a combustão".

No caso dos particulares, os apoios "são fundamentais para as pessoas conhecerem a experiência dos carros elétricos", como o silêncio na condução e os menores custos de utilização. Só que este mercado "não pode viver dos apoios" porque "há uma tendência de redução dos preços", por causa da evolução da tecnologia.

Matos Fernandes assinalou ainda que as marcas, "em vez de criarem produtos de nicho, estão a lançar produtos em série", de larga escala. Ou seja, os automóveis elétricos estão a atingir cada vez mais públicos.

Em 2021, o Fundo Ambiental tem três milhões de euros para apoiar a compra de automóveis elétricos. Há um milhão de euros para a ajudar na aquisição de bicicletas, motociclos e ciclomotores sem emissões.

Cada particular poderá receber uma ajuda de 3000 euros para um automóvel ligeiro de passageiros, com um valor máximo de 62 500 euros. Há 700 "cheques" disponíveis, no montante total de 2,1 milhões de euros.

Tal como em 2020, haverá 900 mil euros para comprar carrinhas elétricas. Mas duplicou, para os seis mil euros, o incentivo aos veículos ligeiros de mercadorias para pessoas singulares com atividade empresarial ou pessoas coletivas. Cada candidato poderá receber até duas ajudas nesta tipologia de veículos.