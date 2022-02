Mercado livre de eletricidade fecha 2021 com 5,4 milhões de clientes

© EPA/ROBERT GHEMENT

Dinheiro Vivo/Lusa 17 Fevereiro, 2022 • 12:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O mercado livre (ML) de eletricidade fechou 2021 com mais de 5,4 milhões de clientes, um aumento homólogo de 1,9%, representando mais de 85% do número total de clientes, informou esta quinta-feira a ERSE.

De acordo com o Boletim do Mercado Liberalizado de Eletricidade - dezembro de 2021, da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE), o mercado livre alcançou um número acumulado superior a 5,4 milhões de clientes em dezembro de 2021, com um aumento líquido de cerca de 6,5 mil clientes face ao mês anterior, e representou um crescimento de aproximadamente 1,9% face ao mês homólogo de 2020.

O consumo de eletricidade no mercado livre atingiu em dezembro passado 42.083 GWh, um acréscimo de 0,2% face ao final de 2020, correspondendo a cerca de 94% da eletricidade consumida em Portugal Continental (nos Açores e Madeira exista apenas um fornecedor, que é comercializador de último recurso - CUR).

Ainda em dezembro, cerca de 39 mil clientes (1,1% do número total de clientes) mudaram de fornecedor no mercado liberalizado, enquanto 4.092 trocaram o fornecimento feito pelo CUR por um fornecimento em mercado.

Apesar da passagem da carteira de clientes dos comercializadores HEN, da Enat e da PH Energia -- que não suportaram a subida dos preços da energia -- para o CUR, através da ativação do fornecimento supletivo, relativamente ao mês homólogo, o número de clientes no mercado regulado apresentou uma redução de 3,7%, tendo o seu maior impacte sido em termos de consumo, com um aumento de 12,2% face a dezembro de 2020, refere a ERSE no boletim.

Entre os comercializadores de eletricidade, a EDP Comercial manteve em dezembro a sua posição como principal operador no mercado livre em número de clientes (74%) e em consumo (42%). Face a novembro, a sua quota reduziu-se 0,1 pontos percentuais (p.p.) em número de clientes e, em contrapartida, em termos de consumo, a sua quota registou um aumento de 0,1 p.p. relativamente ao mês anterior.