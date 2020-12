Mercado português para PME recebe investimento de 32 milhões

Sérgio Vieira, líder e co-fundador da 360imprimir, fotografado em novembro de 2019. © Arquivo/Global Imagens

A 360imprimir arrecadou mais 32 milhões de euros de investimento. O mercado online português para pequenas e médias empresas anunciou a ronda C de financiamento esta quarta-feira e vai utilizar este montante para reforçar a presença nos 21 mercados em que opera assim como acelerar o desenvolvimento de produtos próprios.

A operação foi liderada pela sociedade de capital de risco portuguesa Indico e pelo Banco Europeu de Investimento. Juntaram-se também o fundo de investimento nacional Iberis Capital e as sociedades de capital de risco Pathena (Portugal), LeadX Capital Partners (Alemanha) e Omnes Capital (França).

Utilizando a marca Bizay para os mercados internacionais, a 360imprimir que atingir os 100 mil produtos disponíveis na plataforma nos próximos meses e focar-se cada vez mais na personalização. Merchandising, packaging e consumíveis, business essentials, decorações e uniformes, com qualidade profissional, são as principais opções disponíveis.

Esta empresa conta com 200 funcionários, mais de um milhão de clientes em 21 países e três unidades de produção na Europa, Brasil e América do Norte. Com esta operação, passou a contar com mais de 54 milhões de euros de investimento externo.

"A crise sanitária atual acelerou a mudança para a compra online de produtos customizados a preços reduzidos. A nossa plataforma será um facilitador determinante para que os negócios possam recuperar mais rapidamente. Estamos totalmente confiantes no alcance das metas que nos permitam entrar num novo nível de ambição global", assinala o líder e co-fundador da 360imprimir, Sérgio Vieira, citado em comunicado de imprensa.

Do lado da Indico, Stephan Morais assinala que a empresa portugesa "está a entrar numa nova fase de crescimento" e que esta ronda "vai consolidar a sua presença na Europa e permitir que aproveite a oportunidade que surgiu com a mudança de mentalidades para a compra online de produtos personalizados para PME".

Nota que a 360imprimir lançou, em abril, a marca 360hyper. Este supermercado online está virado para os consumidores e aposta em produtos de mercearia, frescos, congelados, produtos de higiene pessoal e para o lar, bebidas e puericultura.