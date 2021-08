Mercadona abre 100 vagas para as novas lojas de Setúbal e Montijo

A empresa, que conta já com 24 lojas em Portugal, tem traçado para 2021 a contratação de mais 600 pessoas.

Prosseguindo com o seu plano de expansão em Portugal, a cadeia de supermercados espanhola Mercadona vai abrir ainda mais lojas na margem sul do Tejo em 2022 e inicia em breve o seu processo de recrutamento de funcionários para todas as secções.

Serão mais de 100 vagas de emprego a preencher para as futuras lojas de Setúbal e do Montijo, em regime part-time ou full-time. Em paralelo, na Região Norte, está a decorrer um processo de recrutamento para as novas lojas de Guimarães, Braga e Póvoa de Varzim, a inaugurar também em 2022. Os interessados podem já submeter o seu currículo no site da Mercadona, na secção "Emprego".

Em comunicado, a empresa adianta que "além de um salário atrativo e contrato de efetividade desde o primeiro dia, a Mercadona oferece aos seus colaboradores a possibilidade de evoluírem dentro da empresa, recorrendo a políticas de formação constante e adaptada ao posto a desempenhar". Acrescenta ainda que esta política tem como objetivo construir uma "equipa focada na excelência e no serviço".

A cadeia de supermercados já conta com 24 lojas em território nacional, nos distritos do Porto, Braga, Aveiro e Viana do Castelo, estando ainda prevista a abertura de mais cinco lojas este ano, perfazendo um total de nove. Sobre a abertura destas duas lojas no distrito de Setúbal, a empresa explica que "representa um grande passo no projeto de expansão que a Mercadona tem vindo a desenvolver desde 2016".

Em 2021, a empresa prevê recrutar no total 600 pessoas e investir 150 milhões de euros, depois de ter terminado o ano passado com um volume de vendas de 186 milhões nos seus 20 supermercados.