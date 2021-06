Mercadona abre a 13 de julho nova loja no Porto

Situado na Rua Diogo Botelho, em Lordelo do Ouro, este é o terceiro supermercado da marca no Porto e o 22º a nível nacional © Direitos Reservados

A rede de supermercados espanhola Mercadona vai abrir a 13 de julho a terceira loja no Porto. O novo supermercado, que fica na Rua Diogo Botelho, na freguesia de Lordelo do Ouro, permitiu criar 65 novos empregos na cidade.

O novo espaço dispõe de uma área de vendas de 1.900 metros quadrados e de um parque de estacionamento com 240 lugares dos quais 10 destinados ao carregamento de veículos elétricos. É a segunda abertura da Mercadona em 2021, ano em que a empresa pretende abrir nove supermercados em Portugal, num investimento de 150 milhões de euros, e contratar, no total, 600 pessoas. "Sempre com contrato efetivo desde o primeiro dia", destaca a empresa.

Em comunicado, a Mercado dá ainda conta que, no âmbito da política de responsabilidade social da empresa, o novo supermercado no Fluvial "doará, desde o primeiro dia, bens de primeira necessidade à Obra Diocesana de Promoção Social do Porto".

Recorde-se que foi a 2 de julho de 2019 que a Mercadona abriu o seu primeiro supermercado em Portugal, em Canidelo, Vila Nova de Gaia. Fechou esse ano com 10 espaços em funcionamento, número que repetiu em 2020, ano em que criou 800 novos postos de trabalho, elevando para 1.700 o número total de colaboradores. O investimento acumulado, no final de 2020, totalizou 113 milhões de euros, tendo a empresa faturado, nesse ano, 186 milhões de euros.