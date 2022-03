Mercadona abre em Guimarães a 5 de abril

A Mercadona vai abrir a 5 de abril, em Guimarães a sua 30ª loja em Portugal, anunciou a empresa, dando conta que o novo supermercado, que ficará na rua Eduardo Manuel de Almeida. Este é o segundo espaço da marca na cidade berço, e permitiu a contratação de 65 novos funcionários.

A nova loja é a primeira das 10 que o grupo Mercadona pretende abrir este ano em Portugal, num investimento total de 150 milhões de euros. Um plano de expansão que levará à criação de 650 novos postos de trabalho, permitindo ainda à insígnia chegar a cinco novos distritos: Viseu, Leiria, Santarém, Setúbal e Lisboa.

Além de Guimarães, que abre para a semana, a marca tem aberturas previstas, este ano, em Braga, Póvoa de Varzim, Setúbal, Montijo, Santarém, Viseu, Caldas da Rainha, Santa Maria da Feira e Oeiras. Questionada sobre as próximas aberturas, a Mercadona dá conta que "Setúbal e Montijo serão as primeiras a abrir mais a sul, e abrem já neste verão".

© Direitos Reservados

Lembra a empresa que todos os postos de trabalho que cria são "estáveis e de qualidade, com contratos efetivos desde o primeiro dia". As ofertas de emprego disponíveis podem ser aqui consultadas online. A contratação para Oeiras e para as Caldas da Rainha estão já a decorrer.

"A longo prazo, a empresa continuará a otimizar a sua rede logística, com a perspetiva do início de construção de um bloco logístico em Almeirim (Santarém) que se juntará ao bloco logístico da Póvoa de Varzim (Porto), e cuja capacidade de armazenamento foi recentemente ampliada, representando um investimento adicional de 24,5 milhões de euros", anuncia, ainda, a Mercadona em comunicado.

A empresa fechou 2021 com 29 supermercados - nove deles inaugurado durante o ano passado - e vendas das 415 milhões de euros. Conta já com 2.500 trabalhadores em Portugal.