Mercadona abre em Lisboa o segundo centro de coinovação em Portugal

A cadeia espanhola de supermercados Mercadona conta a partir desta terça-feira com um Centro de Coinovação em Lisboa, um invetimento de 2,2 milhões de euros que dá continuidade ao seu projeto de expansão em Portugal, anuncia a empresa em comunicado.

Os Centros de Coinovação da Mercadona são laboratórios de ideias onde especialistas, em conjunto com os clientes, desenvolvem produtos que correspondem aos gostos e necessidades do mercado onde se localizam. Desta forma, a Mercadona pretende melhorar a relação com o cliente e introduzir inovações nas cinco áreas de negócio que englobam os produtos vendidos em loja: comida, bebidas, higiene pessoal, limpeza do lar e cuidados dos animais de estimação. "Antes de chegarem às prateleiras dos supermercados, os produtos passam por uma fase de testes com os clientes, realizadas nestes centros", explica a Mercadona.

O centro que abiru hoje em Lisboa está localizado na Avenida Estados Unidos da América e conta com uma área total de cerca de 2.400 m2, distribuídos por dois andares, com várias zonas de trabalho, como espaço para cozinhar, área de provas-cegas, zonas para recriar a exposição dos produtos nos lineares, auditório e salas de reuniões.

Cozinha e espaço de degustação do Centro de Coinovação de Lisboa da Mercadona © Mercadona

Este projeto prepara antecipadamente a chegada de novas lojas da Mercadona a mais distritos do país já no próximo ano. A cadeia espanhola conta já com 24 lojas em Portugal, nos distritos do Porto, Braga, Aveiro e Viana do Castelo, tendo aberto quatro das nove lojas previstas para 2021. A empresa prevê investir este ano 150 milhões de euros e recrutar um total de 600 pessoas, com contrato de efetividade desde o primeiro dia. Com previsão de abertura no próximo ano de dois supermercados no distrito de Setúbal, a Mercadona anunciou no final de agosto que está a recrutar 100 novos colaboradores para trabalhar em regime part-time ou full-time.

Desde 2017 que a empresa tem em Portugal um Centro de Coinovação, em Matosinhos (Porto), que "serviu para a adaptação dos produtos aos gostos e hábitos de consumo dos portugueses. Através do trabalho desenvolvido neste centro, a Mercadona abriu os seus primeiros supermercados no país, em 2019, com um sortido de máxima qualidade adaptado aos "chefes" [clientes] portugueses", explica a empresa. No ano passado, a Mercadona contava com 20 centros de coinovação, em Espanha e Portugal, nos quais 150 especialistas realizaram um total de 12 500 sessões com clientes - 11 mil em Espanha e 1500 em Portugal.

Entre os produtos desenvolvidos a partir do chamado Modelo de Coinovação, foram introduzidos no mercado, por exemplo, a Tango da Mercadona, uma tradicional bebida portuguesa de groselha e cerveja, ou a Tablete Negro 99% Cacau, um produto produzido em Portugal, pela Imperial, sem glúten e sem adição de açúcares.