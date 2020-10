Mercadona abre em Paços de Ferreira. Faltam mais três a Norte

Mercadona, Paços de Ferreira © Fotografia: D.R.

A Mercadona vai abrir a 30 de outubro em Paços de Ferreira o seu 17ª supermercado em Portugal, faltando apenas três lojas para completar o plano de expansão previsto para este ano. Porto, Aveiro e Viana do Castelo serão os distritos que irão receber as restantes lojas da cadeia.

Em Paços de Ferreira o supermercado está localizado na rua de Ponte Real, número 111, no distrito do Porto. "Além de Paços de Ferreira, a empresa pretende abrir até ao final do ano em três novas localizações: em Campanhã (Porto), Águeda (Aveiro) e em Viana do Castelo, a primeira neste distrito", refere a cadeia.

Aberturas no âmbito do plano de expansão da companhia em Portugal - o seu primeiro mercado de internacionalização - englobadas num plano de investimento previsto para este ano de 140 milhões de euros, a somar aos 220 milhões já investidos no mercado nacional desde 2016, ano do anúncio da entrada no país. Totalizando, 360 milhões.

"Este supermercado responde ao Modelo de Loja Eficiente que a empresa está a implementar em toda a sua cadeia, incluindo o Pronto a Comer, secção de refeições já preparadas. Esta loja criará cerca de 60 novos empregos", diz a Mercadona.