Mercadona abre mais 10 lojas este ano e cria 650 novos empregos

Com um investimento de 280 milhões e a previsão de criar 650 novos empregos, a Mercadona quer terminar o presente ano com 49 supermercados abertos em Portugal.

O primeiro espaço abre já no próximo mês, em Marco de Canaveses, sendo que Braga, Lousada, Gondomar, Seixal (Corroios), Sintra (Mercês e Massamá), Torres Vedras, Vila Franca de Xira (Alverca) e Figueira da Foz, também vão receber lojas da insígnia.

O investimento previsto de 280 milhões de euros - o dobro do que empresa fez até agora - destina-se à abertura das novas lojas e ainda ao bloco logístico de Almeirim, cuja construção já arrancou e que deve estar operacional em meados de 2024.

Com a abertura das novas lojas, a empresa garante querer continuar a forte aposta que tem vindo a fazer em Portugal, assim como assegura que as mais de seis centenas e meia de empregos criados serão "estáveis e de qualidade, com contratos sem termo desde o primeiro dia".

Recorde-se que em 2022, e com a abertura de lojas, a Mercadona atingiu um volume de vendas de 737 milhões de euros e contribuiu com 93 milhões de euros em impostos através da empresa portuguesa Irmãdona Supermercados. A cadeia retalhista finalizou o ano passado com uma equipa de 3500 colaboradores.

As vagas disponíveis para as lojas Mercadona estão no Portal de Emprego.