Mercadona abre mais 10 super em 2021. E está recrutar. Tem 240 vagas

Vila Nova de Gaia, 02/07/2019 - Decorreu esta manhã, a abertura ao público da loja da Mercadona de Canidelo. (Fábio Poço/Global Imagens)

A Mercadona abriu o processo de recrutamento para quatro dos dez supermercados que a cadeia de retalho planeia abrir no próximo. Só para estas quatro novas lojas, na região Norte, a cadeia te 240 vagas disponíveis. Porto, Guimarães, Santa Maria da Feira e Vila Nova de Famalicão são as localizações dos super agora conhecidas.

Os interessados podem fazer as suas candidaturas online, podendo por essa via submeter o seu currículo.

Desde que abriu a primeira loja a 2 de julho do ano passado, no Canidelo (Vila Nova de Gaia), a cadeia de retalho alimentar tem vindo a abrir lojas na região Norte. Até ao momento são já 16 os supermercados na cadeia espanhola, tendo sido adiado para 5 de novembro a abertura do 17º em Paços de Ferreira, dada a evolução da pandemia. Até ao final do ano conta abrir mais três no Porto - Campanhã, Águeda e, pela primeira vez, em Viana do Castelo, elevando para 20 o número de espaços em Portugal, o seu primeiro mercado de internacionalização.

Atualmente, a companhia tem cerca de 900 colaboradores em Portugal, trabalha com mais de 300 fornecedores portugueses, aos quais a empresa adquiriu os mais diversos produtos, num valor equivalente a 217 milhões de euros, apenas em 2019. Deste valor, 126 milhões de euros correspondem a fornecedores comerciais.

Nos primeiros seis meses de operação, com 10 lojas, a Mercadona obteve uma faturação total superior a 32 milhões de euros, tendo pago 11 milhões de euros em impostos através da sua sociedade portuguesa, Irmãdona Supermercados S.A. Desde 2016, ano em que anunciou entrada no país, a cadeia investiu até ao final do ano passado mais de 220 milhões.