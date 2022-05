Mercadona abre na Póvoa do Varzim e cria 65 novos postos de trabalho

Novo espaço criou 65 postos de trabalho © DR

A Mercadona abriu esta terça-feira o seu 31º supermercado. A nova loja que criou 65 postos de trabalho, situa-se em Beiriz, na Póvoa do Varzim.

O espaço tem uma área de vendas de 1900 metros quadrados e foi desenhado para funcionar de acordo com o modelo de Loja Eficiente da Mercadona, com corredores largos e com uma entrada de vidro duplo que evita correntes de ar, explica a marca em comunicado.

Para além dos 210 lugares de estacionamento, será possível encontrar dois espaços destinados ao carregamento de veículos elétricos, o que vai "ao encontro do compromisso da empresa para com a mobilidade elétrica".

Neste âmbito foram instalados 432 painéis solares nesta nova loja, com a capacidade de produzir 200kW. Ao gerar energia fotovoltaica nas suas lojas, a empresa poupa anualmente cerca de 20% de energia elétrica.

Já na área da política de responsabilidade social da Mercadona, a empresa explica que esta nova loja "doará diariamente e desde o primeiro dia, bens de primeira necessidade à Casa do Regaço, Centro de Acolhimento Residencial de Crianças e Jovens em Perigo da Delegação da Cruz Vermelha Portuguesa da Póvoa de Varzim".

Para a diretora de relações externas do distrito do Porto da cadeia espanhola, "este investimento contribui para o desenvolvimento do concelho e será uma mais-valia para quem procura um supermercado de proximidade com produtos que se destacam pela qualidade".

Joana Ribeiro explica ainda que a relação da Mercadona com a Póvoa do Varzim data de 2019, altura em que abriu a plataforma logística da empresa, em Laúndos. "Durante estes três anos o projeto de expansão da Mercadona foi-se consolidando e é, por isso, que hoje estamos muito orgulhosos com a abertura desta primeira loja na cidade", reforça.

A Mercadona prevê investir 150 milhões de euros em Portugal durante este ano, com a abertura de mais dez lojas chegando a cinco novos distritos: Viseu, Leiria, Santarém, Setúbal e Lisboa.