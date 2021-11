Mercadona abre novo supermercado em Valongo

© Direitos Reservados

A cadeia de supermercados espanhola abriu hoje um novo supermercado em Valongo, o seu segundo no concelho, garantindo a criação de 65 postos de trabalho e de olhos postos na redução de plásticos e na gestão de resíduos.

Num comunicado hoje divulgado, a Mercadona refere que a nova loja tem uma área de vendas de 1.900 metros quadrados e está dotada de secções de charcutaria, peixaria, pastelaria e padaria, perfumaria, talho, frutas e legumes e pronto a comer, este último com uma oferta de 41 refeições diferentes, servidas em embalagens "fabricadas com materiais naturais, como a cana-de-açúcar (material compostável), cartão ou papel".

A Mercadona, que refere que este novo espaço foi "concebido segundo o modelo de loja eficiente" - conta com 140 lugares de estacionamento e 2 lugares destinados ao carregamento de veículos elétricos, ligados à rede MOBI.E, indo ao encontro do compromisso da empresa para com a mobilidade elétrica - planeia concluir o seu plano de expansão em Portugal para este ano no próximo mês, abrindo uma loja em Santa Maria da Feira (Aveiro) a 13 de dezembro. Será o nono supermercado Mercadona aberto este ano.