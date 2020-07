Mercadona abre segundo super em Aveiro. Emersinde já tem data para abrir

A Mercadona abre esta quinta-feira o segundo supermercado em Aveiro, elevando para quatro o número de lojas no distrito de Aveiro. A cadeia espanhola já tem data para a abertura do super em Ermesinde. A loja, instalada na antiga Fábrica de Sá, abre portas a 18 de agosto.

Localizado na Alameda Silva Rocha, nº 29, o segundo supermercado da Mercadona em Aveiro possibilitou a criação de cerca de 60 postos de trabalho. A loja tem uma dimensão de 1800 metros quadrados e 180 lugares de estacionamento.

“O novo supermercado Mercadona em Aveiro, situado na Alameda Silva Rocha, destaca-se por ser um projeto que contribuiu para a requalificação da zona onde está inserido. Junto a esta loja foi construído um jardim com mais de 4 mil metros quadrados, para usufruto dos vizinhos, além das infraestruturas circundantes que visam proporcionar melhores acessos nesta zona da cidade. Orgulhamo-nos muito destes projetos que permitem dar o nosso contributo para a dinamização e requalificação das zonas onde implementamos as nossas lojas”, refere Inês Santos, Diretora de Relações Externas Centro e Sul de Portugal da Mercadona, citada em nota de imprensa.

Em 2020 o retalhista tem como meta a abertura de 10 novos supermercados, elevando para 20 o número de lojas no mercado nacional. O próximo supermercado a abrir será em Ermesinde, na Antiga Fábrica de Sá, a 18 de agosto.

A empresa tem previsto este ano abrir mais uma loja no distrito de Aveiro (Águeda), outras quatro no distrito do Porto (Ermesinde, Trofa, Paços de Ferreira e Porto) e, pela primeira vez, entra no distrito de Viana do Castelo, com uma loja na cidade.