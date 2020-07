Mercadona abre super em Penafiel. O terceiro dos 10 previstos em 2020

A Mercadona prepara-se para abrir a 15 de julho o 13º supermercado da cadeia espanhol em Portugal. Em Penafiel abre o terceiro supermercado dos 10 que a cadeia prevê abrir este ano.

Depois de Aveiro e Santo Tirso, o retalhista alimentar dá um novo passo no seu plano de expansão de lojas para este ano, que prevê a abertura de 10 super nos distritos de Aveiro, Porto e, pela primeira vez, Viana do Castelo, elevando para 20 o número de espaços em Portugal, o primeiro país de internacionalização. O eclodir da pandemia do novo coronavírus levou a empresa a temporariamente a adiar em março a abertura da loja em Aveiro, plano que foi entretanto retomado.

“Continuamos a avançar com o nosso plano de expansão em Portugal e este supermercado é mais um motivo de orgulho. Chegar a uma nova cidade é uma oportunidade de darmos a conhecer o nosso Modelo de empresa e a nossa oferta de produtos de forma a conquistarmos a confiança de mais clientes. O projeto da Mercadona em Portugal continua a crescer e chegou agora a Penafiel, uma cidade histórica que se enquadra perfeitamente nos objetivos da empresa pelas grandes oportunidade que representa”, refere Joana Ribeiro, Diretora Regional de Relações Externas Norte de Portugal da Mercadona, citada em nota de imprensa.

Localizado na rua Professor Diogo Freitas do Amaral, nº 218, Guilhufe, em Penafiel, a loja tem uma superfície de vendas de 1.650 m2 e 145 lugares de estacionamento e criará 60 novos empregos.

A cadeia assinalou a 2 de julho o primeiro ano completo de operação em Portugal, que arrancou com a abertura da primeira loja no Canidelo, três anos depois de ter anunciado a sua entrada no país.

Nos primeiros seis meses de operação com as suas 10 lojas, a Mercadona faturou 32 milhões de euros, tendo, através da sua sociedade portuguesa, Irmãdona Supermercados S.A, pago 11 milhões de euros em impostos. Desde 2016, data em que anunciou entrada no país, investiu mais de 220 milhões de euros (2016-2019).

Em Portugal, cadeia dá emprego a 900 colaboradores e trabalha com mais de 300 fornecedores portugueses, aos quais a empresa comprou 217 milhões de euros em 2019. Deste valor, 126 milhões de euros correspondem a fornecedores comerciais, sendo que 90% dos produtos comprados em Portugal são exportados para Espanha.

Nos primeiros seis meses de operação com as suas 10 lojas, a Mercadona obteve uma faturação total superior a 32 milhões de euros e contribuiu para a riqueza do país com o pagamento de 11 milhões de euros em impostos através da sua sociedade portuguesa, Irmãdona Supermercados S.A. A empresa continuou o forte esforço de investimento no desenvolvimento deste projeto, superior a 220 milhões de euros entre 2016 e 2019.