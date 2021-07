Mercadona abre terceiro supermercado no Porto

Mercadona na Rua Diogo Botelho, no Porto, tem 1900 metros quadrados de área © Mercadona

São 1900 metros quadrados de área, onde se incluem secções de Talho, Charcutaria, Peixaria, Pastelaria e Padaria, Perfumaria, Frutas e Legumes e Pronto a Comer, com 41 pratos diferentes. A Mercadona abre esta terça-feira o seu terceiro supermercado na cidade do Porto, este último na rua de Diogo Botelho.

Este espaço, que cria 65 novos postos de trabalho, foi concebido segundo o Modelo de Loja Eficiente da Mercadona com corredores amplos e confortáveis, dispõe de uma entrada de vidro duplo que evita correntes de ar, lineares específicos de leite fresco e sumos refrigerados, mural de sushi, charcutaria com presunto cortado à faca e embalado no momento e uma máquina de sumo de laranja espremido na hora, explica em comunicado a cadeia espanhola de supermercados.

Esta loja dispõe de 240 lugares de estacionamento (entrada para o parque pela rua da Pasteleira, nº 219) e contará também com 10 lugares destinados ao carregamento de veículos elétricos, no reforço da mobilidade elétrica que corresponde a um compromisso assumido pela empresa.

"É para nós motivo de grande orgulho abrir o terceiro supermercado na cidade do Porto, reforçando a nossa presença nesta que é uma das zonas mais antigas da cidade. Esta é a 22ª loja da Mercadona a abrir em Portugal, onde os nossos "Chefes" (clientes), além de poderem contar com a oferta de um sortido diferenciado, com produtos de grande qualidade a preços imbatíveis, vão também encontrar um espaço amplo e confortável no qual poderão fazer as suas compras de forma cómoda e segura", congratula-se Joana Ribeiro, diretora regional de Relações Externas do Distrito do Porto da Mercadona.

Está prevista ainda para este ano a abertura de sete novos supermercados, de acordo com o plano de expansão da empresa, estando a próxima abertura prevista para o dia 27 de julho na cidade de Espinho (Rua 19, nº 1966). A Mercadona terminou 2020 com mais de 1.700 colaboradores portugueses.