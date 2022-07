Mercadona abriu o primeiro supermercado no Montijo

© Direitos Reservados

A Mercadona abriu, nesta sexta-feira, o primeiro supermercado no Montijo, o segundo do distrito de Setúbal. São 65 novos postos de trabalho, com contrato sem termo, que foram criados para dar resposta a uma área de vendas de 1.900 metros quadrados.

Com esta abertura, que contou com a presença do presidente da Câmara do Montijo, Nuno Canta, e da secretária e da vogal do executivo da União das Freguesias de Montijo e Afonsoeiro, Ana Cristina Santos e Helena Almeida, a cadeia de supermercados espanhola passa a contar com 34 lojas em operação nos distritos do Porto, Braga, Aveiro, Viana do Castelo e Setúbal.

Ainda este ano a Mercadona pretende abrir mais cinco supermercados. A 2 de agosto está já prevista a abertura da loja no Santarém Retail, sendo que se seguem espaços em Viseu, Caldas da Rainha, Santa Maria da Feira e Oeiras. O projeto de expansão da marca em 2022 contemplava a abertura de 10 supermercados, num investimento total de 150 milhões de euros.

A Mercadona abriu o seu primeiro supermercado em Portugal a 2 de julho de 2019 e fechou o ano passado com um volume de vendas total de 415 milhões de euros, uma equipa de 2.500 trabalhadores e um investimento total de 110 milhões.