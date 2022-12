Mercadona atualiza salários de acordo com a inflação de dezembro

© Direitos Reservados

A Mercadona vai aumentar, a partir de Janeiro, o salário base de todos os seus colaboradores, de acordo com a inflação (IPC -Índice de Preços ao Consumidor) de dezembro.

A insígnia, que emprega mais de 96 colaboradores em Portugal e Espanha, explica em comunicado, que o objetivo é "manter o poder aquisitivo de todas as pessoas que fazem parte da Mercadona, porque são o melhor ativo dos clientes".

No nosso país, onde trabalham cerca de três mil pessoas, a empresa já havia anunciado, em outubro, um aumento do ordenado de entrada de 11%, ao qual acresce agora a atualização do IPC, para toda a tabela salarial.

A empresa afirma que a progressão salarial é uma "das formas de recompensar os colaboradores pelo esforço e dedicação que realizam diariamente" e acrescenta que este é um dos benefícios oferecidos, assim bem como a efetividade logo desde a entrada, assim bem como a formação. "Deste modo a progressão salarial pode variar entre 4 e 5 níveis, aplicando-se em cada nível um aumento salarial de 11%, num máximo de 5 anos, dependendo do cargo que o colaborador ocupa", detalha a Mercadona.

Por outro lado, a empresa conseguiu aumentar a sua produtividade em 9%, com melhorias "na digitalização dos seus processos e o compromisso de consciencializar toda a equipa na análise dos custos incorridos". Com estas ações - derivadas da necessidade de controlar os seus custos fixos -, a marca conseguiu uma poupança de custos de mais de 200 milhões de euros.