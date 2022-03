Mercadona aumenta vendas em 3,3% e alcança 27,8 mil milhões de euros em 2021

Marca espanhola emprega 2500 pessoas em Portugal © Direitos Reservados

A cadeia espanhola Mercadona aumentou as suas vendas consolidadas, em 2021, para 27819 milhões de euros, o que significa uma subida de 3,3 %. As 29 lojas portuguesas da marca conseguiram alcançar 415 milhões de euros, representando 3% de quota de mercado, após dois anos de presença, disse a empresa esta terça-feira em conferência de imprensa para a apresentação de resultados do ano passado.

O lucro líquido da marca registou uma descida de 6%, faturando 680 milhões de euros. Na apresentação de resultados a Mercadona declarou, em comunicado, que "decidiu não repercutir nos seus clientes a subida de custos derivada dos aumentos de preços das matérias-primas na origem, dos transportes e dos preços industriais", o que teve um impacto de 100 milhões de euros na sua margem operacional.

Prémios de 375 milhões de euros

De acordo com a marca espanhola, o esforço da equipa foi reconhecido através da distribuição de um prémio de 375 milhões de euros, o que corresponde de 25% do lucro da empresa.

De forma a assegurar o poder de compra dos seus funcionários, a Mercadona levou a cabo uma subida salarial (2,7% em Portugal e 6,5% em Espanha, de acordo com o IPC de cada país) e criou ainda 1000 novos postos de trabalho com contrato sem termo.

A equipa conta agora com 96 mil pessoas sendo que destas, 2500 trabalham em Portugal.

Investimento

A empresa investiu durante o ano passado 1200 milhões de euros e tem agora 1662 supermercados. Em Portugal a marca tem 29 espaços, tendo inaugurado nove em 2021. Com as renovações lavadas a cabo, a Mercadona conta agora com 1200 supermercados adaptados ao Modelo de Loja Eficiente (Loja 8). A empresa também continuou com a implantação da secção Pronto a Comer, o que lhe permitiu finalizar 2021 com 825 lojas com esta nova secção.

