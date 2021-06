Mercadona avança com novo apoio à Caritas

Assinatura do acordo entre a Mercadona (Ana Mendia) e a Caritas (Rita Valadas) © DR

Depois de entregar o equivalente a 20 mil carrinhos de compras às instituições de solidariedade social com as quais colabora, a Mercadona firmou ontem novo acordo com a Caritas para reforçar o apoio, numa altura em que cada vez mais famílias vítimas da pademia e dos seus efeitos, incluindo perda de emprego e de rendimentos, recorrem à instituição.

"Este acordo que hoje assinamos com a Cáritas Portuguesa vem reforçar o compromisso da Mercadona em devolver à sociedade parte do que dela recebe", afirma Ana Mendia, diretora de Responsabilidade Social da Mercadona em Portugal, que tem vindo a reforçar o seu Plano de Responsabilidade Social, com vista a dar uma pronta resposta às necessidades de quem precisa, intensificando doações a diversas instituições.

"Uma empresa que assume a responsabilidade social como uma parte importante da sua atividade empresarial revela não apenas uma preocupação com o meio onde está inserida, mas assume que faz parte dele", referiu também Rita Valadas. "É isso que a Cáritas procura nas empresas que apoiam a nosso trabalho. Desde o início da pandemia, mas já antes, a Mercadona tem desempenhado um papel importante no reforço da nossa capacidade de resposta às necessidades das famílias a quem apoiamos", reforça a presidente da Cáritas Portuguesa.

As doações alimentares, no âmbito do plano de ação social da Mercadona, têm crescido progressivamente, acompanhando a expansão da cadeia em Portugal, com doações diárias a uma Cantina Social, desde o dia em que abriu portas. "No âmbito da nossa política de Responsabilidade Social, a união com a Cáritas Portuguesa permite-nos chegar a mais pessoas carenciadas através de doações de bens de primeira necessidade a quem mais precisa", justifica Ana Mendia.