Mercadona chega a Espinho

O objetivo era criar uma loja "impactante e icónica", com características únicas, daí a fachada inovadora e distintiva, com verticais metálicos.

Fica junto à rotunda da A29, às portas da cidade, na rua 19 e tem um área de 1.900 m2, com 165 lugares de estacionamento. A nova loja da Mercadona, em Espinho, tem charcutaria, peixaria, talho, frutas, legumes e pronto a comer, com 41 pratos diferentes.

Construída sob o modelo de Loja Eficiente, o novo espaço tem amplos corredores, presunto cortado à faca e embalado no momento, uma máquina de sumo laranja espremido na hora e até um mural de sushi. A pensar no ambiente, a loja baseia-se na Estratégia 6.25, tendo como objetivo reduzir até 2025 em 25% a quantidade de plástico, tornar todas as embalagens de plástico recicláveis e reciclar todos os resíduos de plástico gerados nas suas instalações. Tem também dois lugares de carregamento da rede MOBI.E.

Em termos de responsabilidade social, o novo supermercado doará os excedentes de bens de primeira necessidade à Cantina Social da Paróquia de Espinho, cujos pedidos de ajuda aumentaram durante a pandemia, alimentando atualmente 75 pessoas diariamente e cerca de 70 famílias durante todo o ano.

Contribuindo para a criação de novos 65 postos de trabalho, com contrato sem termo, o Presidente da Câmara Municipal de Espinho, Pinto Moreira, afirma em comunicado que "a abertura da Mercadona em Espinho constitui uma mais-valia para a economia local. É um investimento que gera emprego, cria mais competitividade e mais oferta comercial. Qualifica o acesso nascente à cidade e é mais um fator de atração a Espinho".

Para Inês Santos, diretora regional de Relações Externas da Mercadona, a nova loja beneficia de uma localização pensada estrategicamente - "É um importante local de passagem de espinhenses, mas também de fácil acesso aos visitantes da cidade, sendo Espinho um município com grande dinâmica de atração e turismo", explica na mesma nota enviada à imprensa.

A empresa atravessa atualmente um plano de expansão no país e a próxima inauguração prevista será a 12 de agosto em Vila Nova de Famalicão.