Mercadona com 186 milhões de euros de receitas em Portugal. Investiu 113 milhões

A Mercadona obteve 186 milhões de euros de vendas em Portugal o ano passado, o primeiro ano de operação completo da companhia que fechou 2020 com um total de 20 supermercados localizados na região Norte. A cadeia investiu ainda 113 milhões de euros no mercado nacional.

"Estamos muito satisfeitos com as vendas em Portugal", afirma Juan Roig, CEO da Mercadona, na apresentação de resultados de 2020 da cadeia de supermercados, pela primeira vez feita digitalmente por causa da pandemia.

"Compramos 369 milhões de euros em Portugal, o dobro das vendas", destaca o CEO da Mercadona.

O ano passado a empresa criou 5 mil postos de trabalho, elevando para 95 mil o número de colaboradores. Destes 800 foram criados em Portugal, o primeiro mercado de internacionalização da cadeia onde já emprega 1700 colaboradores. No país, o retalhista tinha até final do ano passado 20 supermercados e um bloco logístico.

A cadeia fechou ao ano passado com lucros totais de 1.500 milhões de euros, 409 milhões de euros entregues aos trabalhadores a título de prémios, valor que representa mais de 25% do lucro total gerado, e 364 milhões com a sociedade a título de impostos (mais 29% do que em 2019), tendo a empresa obtido um lucro líquido de 727 milhões de euros (+17%).

Em 2020, a companhia investiu 1.500 milhões de euros, uma queda face aos 2.200 milhões de euros em 2019, dos quais 1.130 milhões em novas aberturas, remodelações e introdução da área de pronto a comer na rede de supermercados; 225 milhões serão investidos nos blocos logísticos e 145 milhões na transformação digital da companhia.

A cadeia, que em Espanha já tem vendas online em três cidades, faturou 176 milhões de euros com as vendas online. "Hoje vender online para a Mercadona dá dinheiro", diz Juan Roig. O ano passado "as vendas online duplicaram, mas representam 1% das vendas totais da cadeia", diz. Valor que sobe para 4% nas cidades onde as 'colmeias' (lojas online) - como Valencia e Madrid - estão instaladas.

Perspetivas para 2021

Para este ano a cadeia estima gerar vendas de 27,850 mil milhões de euros (+3,7%), investir um total de 1500 milhões, dos quais 150 milhões de euros em Portugal, que destinará, principalmente, à abertura de 97 novos supermercados, 88 em Espanha e 9 em Portugal; à remodelação de 88 supermercados para os adequar ao novo modelo de Loja Eficiente (Loja 8); e à implantação da nova secção de Pronto a Comer em outros 200 supermercados. A

A empresa conta criar mais de 1.600 postos de trabalho, 500 em Portugal.