Mercadona comprou 500 milhões de euros em produtos portugueses em 2021

Mercadona aposta na produção nacional © DR

A Mercadona comprou, no ano passado, produtos portugueses no valor de cerca de 500 milhões de euros, numa aposta na produção nacional. Segundo revela a marca em comunicado, estas transações aumentaram cerca de 130% desde 2019, altura em que a empresa iniciou a sua atividade em Portugal e investiu 217 milhões de euros em produtos de origem portuguesa.

Atualmente são mais de 900 fornecedores comerciais e de serviços com que a Mercadona trabalha, este é "um número que aumentará em 2022 com a abertura de mais 10 supermercados em Portugal, chegando a cinco novos distritos", explica a empresa.

A aposta no setor primário português permite desenvolver com os fornecedores "relações estáveis, de compromisso e a longo prazo, permitindo um crescimento sustentável para todos os elos da cadeia" e vai ao encontro do objetivo da empresa de oferecer "os produtos mais frescos e com a máxima qualidade aos "Chefes" (clientes)".

A empresa explica que procura os melhores fornecedores especialistas, de Norte a Sul até às ilhas e que promove a exportação e permite um crescimento conjunto. "Esta aposta tem-se revelado não só um motor de desenvolvimento económico e social como também, e sobretudo, uma aposta na qualidade".

Pedro Barraco, diretor de Cadeia Agroalimentar da Mercadona em Portugal, refere que este "tem sido um caminho longo e um trabalho conjunto pois temos trabalhado com excelentes fornecedores que se têm adaptado e melhorado os seus processos de maneira a oferecer o produto com os critérios pedidos pelos "Chefes" da Mercadona".