Mercadona cria comité científico consultivo em Portugal

A espanhola Mercadona criou um comité científico consultivo em Portugal, com o objetivo de reforçar o compromisso daquela marca com a qualidade e segurança alimentar.

Este comité integra seis especialistas e investigadores que "vão prestar serviços de consultoria externa, científica e independente", explica a marca em comunicado, adiantando que "todos são conceituados nos ramos da nutrição, biotecnologia, ciências farmacêuticas, cosméticos, microbiologia, biologia molecular, toxicologia e alergologia."

O comité científico consultivo já existe há 18 anos em Espanha, com a missão de garantir a segurança dos produtos antes de serem comercializados e é com o mesmo intuito que a empresa criou o homólogo português. O objetivo da Mercadona é atender às exigências dos seus consumidores e responder às novas tendências do mercado.