Mercadona dá aumento de 2,7% aos trabalhadores em Portugal

A Mercadona vai aumentar em 2,7% o salário dos seus trabalhadores, medida que pretende "garantir o poder aquisitivo das 2.300 pessoas" que emprega em Portugal.

Em comunicado, a empresa explica que o aumento está a partir já deste mês de janeiro. "Esta medida é adotada num momento em que vivemos num cenário complexo e no qual as pessoas que fazem parte da Mercadona são essenciais para a adaptação com agilidade e determinação, porque são o melhor ativo para os clientes", pode ler-se no documento.

No comunicado, a empresa de retalho alimentar dá conta que todos os seus colaboradores "têm contrato efetivo desde o primeiro dia" e que "passam por cinco escalões, o que corresponde a aproximadamente os primeiros cinco anos de empresa, sendo que de escalão para escalão têm um aumento salarial de 11%".

"Com este aumento salarial, a Mercadona reforça o compromisso com o emprego estável e de qualidade que a empresa vem pondo em prática já há mais de 25 anos, quando decidiu iniciar o processo de tornar efetivos todos os seus colaboradores", termina.