Mercadona dá prémio de 20% aos colaboradores pelo “esforço que estão a realizar”

Mercadona dá prémio equivalente a 20% do salário bruto aos colaboradores pelo “esforço que estão a realizar” num momento em que Portugal e Espanha enfrentam o surto do Covid-19 que tem levado a uma corrida aos supermercados. Medida abrange os 90 mil colaboradores da cadeia, entre os quais, os cerca de 900 que trabalham em Portugal. Cadeia determinou o regresso dos trabalhadores ao país de origem, no âmbito do plano de contingência ao Covid-19.

“Somos um setor estratégico que tem a responsabilidade de abastecer todos os dias os cidadãos. Portanto, o comité de direção, com o presidente à frente, decidiram valorizar o esforço que estão realizando os trabalhadores com este prémio”, indicam fontes da companhia, citadas pela imprensa espanhola.

O prémio equivalente a 20% do vencimento bruto aos seus 90 mil colaboradores, junta-se ao salário bruto de março, foi a forma escolhida pela cadeia para compensar pelo trabalho que estão a fazer nestes dias em que há um afluxo especial de pessoas nos supermercados em consequência das restrições à contenção do coronavírus.

Em Espanha, após a decisão de em Vitória (País Basco) e Madrid de se fechar as escolas, os consumidores correram às lojas, levando ao desaparecimento dos produtos na prateleira. Neste momento, o encerramento de escolas estende-se a todo o país. A cadeia tem garantido que tem assegurado o abastecimento dos produtos em loja tanto em Portugal, onde tem 10 supermercados, como em Espanha, onde tem cerca de 1600.

No âmbito do plano de contingência da empresa, a cadeia está a solicitar que os colaboradores espanhóis em Portugal e os portugueses em Espanha regressem ao país de origem. Neste momento, há 120 colaboradores portugueses em formação do outro lado da fronteira a regressar a Portugal.

Foram ainda canceladas as formações transfronteiriças e viagens, exceto, no caso destas últimas para regressar a casa.