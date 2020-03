Mercadona distribui luvas à entrada dos supermercados a partir de segunda

A Mercadona vai tomar novas medidas para evitar o contágio pelo novo coronavírus. A partir de segunda-feira, a retalhista espanhola vai distribuir luvas à entrada dos supermercados, dar prioridade no entendimento a médicos, enfermeiros, polícias, bombeiros, forças armadas e prestadores de serviços de apoio social, e ainda colocar proteções de acrílico nas caixas.

As novas medidas de segurança não ficam por aqui: “na via de acesso público a cada supermercado, estará marcada uma distância mínima de 2 metros entre as pessoas que aguardam a sua vez de entrar à porta dos supermercados, e deverá ser respeitada para aceder aos mesmos”, refere a empresa em comunicado divulgado este sábado. A mesma distância de segurança terá de ser respeitada na fila para as caixas e para a secção da peixaria.

Esta é a terceira vez esta semana que a Mercadona toma medidas de segurança para prevenir contágios nos 10 supermercados da cadeia em Portugal. A cadeia já tinha feito alterações ao seu habitual horário de funcionamento (9h-21h30), tendo reduzido a hora de encerramento para as 19 horas.

Os supermercados estão entre a lista de estabelecimentos comerciais que têm de continuar abertos, de acordo com o decreto do Governo relativo ao estado de emergência.