Mercadona é o sexto maior operador em Portugal

A espanhola Mercadona - que abriu portas no nosso país em 2019 - já é o sexto maior operador em Portugal, tendo ultrapassado o Minipreço em vendas. A liderar esta tabela encontra-se o Continente, seguido do Pingo Doce.

À frente do Minipreço está também o Aldi, que já tem 2,7% de quota do mercado nacional, contra os 2,2% da rede de supermercados do grupo Dia, que poderá em vias de sair do nosso país.

Os dados são do Eco, via a análise da Kantar das quotas de mercado das diferentes retalhistas nos produtos de grande consumo - que adianta que nos últimos dois anos 15,5% dos portugueses compraram na Mercadona, conferindo-lhe 3,8% de quota de mercado. O que segundo Pedro Pimentel, o diretor-geral da Centromarca, se a rede espanhola continuar a conquistar o mercado nacional, pode alcançar a quinta posição no ranking do retalho alimentar português. Que, atualmente, é ocupado pela Auchan, com 4,5% de quota.

O terceiro lugar pertence ao Lidl, que, de acordo com Pedro Pimentel "tem vindo a conquistar espaço com o seu selo de qualidade-preço junto dos portugueses". E, nos lugares cimeiros estão a Sonae com 26,9% e a Jerónimo Martins, com 22,4%.