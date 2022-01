Mercadona está a contratar para novo supermercado nas Caldas da Rainha

© Direitos Reservados

A Mercadona vai dar início ao processo de recrutamento para o novo supermercado que irá abrir, este ano, nas Caldas da Rainha. Em comunicado, a retalhista espanhola dá conta que irá contratar 65 pessoas para todas as secções, em regime parcial e a tempo inteiro.

No documento, a Mercadona diz que pretende formar uma equipa "focada na excelência e no serviço, altamente motivada e alinhada com a visão da empresa", razão porque, "além de um salário atrativo e contrato de efetividade desde o primeiro dia, a Mercadona oferece aos seus colaboradores a possibilidade de evoluírem dentro da empresa, recorrendo a políticas de formação constante e adaptada ao posto a desempenhar".

E, por isso, alerta a empresa que todos os interessados deverão ter disponibilidade para realizar a sua formação na zona norte - a Mercadona tem os seus escritórios centrais em Portugal em Vila Nova de Gaia - , durante seis a oito meses, sendo que todas as despesas associadas à formação serão por conta do retalhista espanhol.

O recrutamento para as Caldas da Rainha arranca agora, mas há processos similares em curso também para Guimarães, Braga, Póvoa de Varzim, Setúbal, Montijo, Santarém e Viseu, concelhos onde a Mercadona irá abrir lojas em 2022. Os interessados deverão submeter a sua candidatura no site da empresa, que conta já com 29 lojas a operar em Portugal, nos distritos do Porto, Braga, Aveiro e Viana do Castelo. Dá emprego a 2.300 pessoas, distribuídas entre supermercados, escritórios e bloco logístico, e conta ainda com três centros de coinovação em Portugal.

Recorde-se que ainda recentemente a empresa anunciou um aumento de 2,7% para "garantir poder aquisitivo" aos seus funcionários.