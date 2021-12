Mercadona está a recrutar para novo supermercado em Viseu

© Direitos Reservados

A Mercadona vai abrir uma loja em Viseu no próximo ano e está à procura de 65 trabalhadores para as várias seções, quer a tempo inteiro, quer em regime de part-time.

Em comunicado, a empresa, que conta já com 29 supermercados nos distritos do Viana do Castelo, Braga, Porto e Aveiro, garante que "possui uma política de Recursos Humanos diferenciada que aposta na construção de carreiras, na promoção interna, na equidade e na progressão salarial, reconhecendo o talento dos seus colaboradores e permitindo o seu desenvolvimento pessoal e profissional".

Mas este não é o único recrutamento em curso. A Mercadona está à procura de trabalhadores para os novos supermercados que pretende abrir no próximo ano em Guimarães, Braga, Povoa de Varzim, Setúbal, Montijo, Santarém e Sintra.

Os interessados podem apresentar a sua candidatura no site da Mercadona. Além de um "salário atrativo e de um contrato de efetividade desde o primeiro dia", a empresa oferece ainda aos seus colaboradores " a possibilidade de evoluírem dentro da empresa, recorrendo a políticas de formação constante e adaptada ao posto a desempenhar".

E, por isso, os candidatos "deverão ter disponibilidade" para realizar a sua formação na zona norte de Portugal, num período de sei a dez meses, sendo que todas as despesas associadas à formação são suportadas pela empresa, acrescenta.

A Mercado conta, atualmente, com 2.300 trabalhadores em Portugal, entre supermercados, escritórios e área logística.