A Mercadona fechou 2019 com mais de 32 milhões de euros de faturação em Portugal, o primeiro ano de operação da cadeia espanhola no mercado português. O ano passado a cadeia abriu 10 supermercados em Portugal, o primeiro em julho no Canidelo, de um total de 46 que abriu no mercado ibérico. Globalmente, gerou vendas consolidadas de 25.500 milhões de euros, uma subida de 5% face a 2018, anunciou esta terça-feira a Mercadona na apresentação de contas anuais, em Valência, Espanha.

A cadeia fechou o ano passado com 623 milhões de euros de lucros, uma subida de 5%. Deste montante, 130 milhões serão pagos em dividendos aos acionistas e o restante será reinvestido na operação.

“Qualquer elefante quando nasce é pequeno”, diz Juan Roig, CEO da Mercadona, sobre o resultado da cadeia no mercado nacional.

“A sociedade portuguesa recebeu-nos como uma empresa portuguesa com origem em Espanha”, diz Juan Roig, CEO da Mercadona. “Um feito histórico para a Mercadona”, diz o responsável sobre a abertura de lojas em Portugal, referindo-se à primeira internacionalização do gigante da distribuição espanhol. “Já somos internacionais”, disse. “Estamos muito satisfeitos, aprendemos muito em Portugal.” O ano passado a companhia criou 600 empregos no país, elevando para 900 o número de colaboradores.

“Abrimos 10 lojas em Portugal o ano passado e este ano vamos abrir dez outras mais”, diz Juan Roig. Nos planos está a abertura de 6 lojas no distrito no Porto, três em Aveiro e 1 em Viana do Castelo.

Cadeia investiu 150 milhões de euros em 2019 em Portugal

O ano passado para a abertura das 10 primeiras lojas no distrito do Porto, Aveiro e Braga, marcando a primeira internacionalização da cadeia, a Mercadona investiu 150 milhões de euros, montante também alocado à aquisição de novos terrenos e o arranque do Bloco Logístico da Póvoa de Varzim, entre outros projetos, elevando para mais de 220 milhões o montante investido em três anos pela cadeia espanhola no país.

A Irmãdona Supermercados S.A. (a sociedade que a cadeia criou em Portugal) pagou 11 milhões de euros em impostos, tendo criado 900 postos de trabalho e colaborado com mais de 300 fornecedores portugueses. Globalmente, a companhia pagou 1.596 milhões de euros em impostos.

“Para nós é um orgulho pagarmos estes impostos”, frisa o CEO, lembrando que além disto, no mercado nacional a empresa comprou 217 milhões de euros, de um total de 20 mil milhões de compras, das quais 85% são feitas no mercado espanhol.

Os 150 milhões investidos em Portugal são uma fatia dos 2.200 milhões de euros que a cadeia injetou o ano passado na operação, uma subida de 46%. No período a Mercadona abriu 46 supermercados, dos quais 10 em Portugal, encerrou 46 lojas, tendo finalizado o ano com um total de 1.636 supermercados. Destes, 800 já correspondem ao modelo de loja eficiente, depois da renovação de 351 lojas.

1800 milhões de euros de investimento em 2020

Este ano a empresa conta investir 1.800 milhões de euros, que serão utilizados principalmente para abrir novos supermercados, 69 em Espanha e 10 em Portugal, renovar 160 supermercados e implementar a nova secção Pronto a Comer em mais 460 supermercados ao longo do ano.

Em Espanha, a área de pronto-a-comer, que arrancou logo nas lojas em Portugal (mercado que inspirou o conceito), começou a ser implementado em agosto de 2019. O ano passado já tinha sido instalado em 319 supermercados, um projeto no qual a companhia investiu 170 milhões de euros.

“Os clientes estavam à espera disto e isso criou uma necessidade para a qual não estávamos preparados”, admite Juan Roig.

“Estamos à procura de fornecedores seja qual for a sua dimensão”, afirma. Critérios? Garantir segurança alimentar, qualidade e preço competitivo.

“Estamos à procura de fornecedores em toda a Espanha e Portugal e, em alguns casos, fora destes mercados”, diz.

A cadeia de supermercados quer ainda renovar e abrir novos blocos logísticos, bem como abrir um novo armazém online (Colmeia) em Getafe (Madrid), uma abertura prevista para o segundo trimestre.

Neste momento, há apenas duas colmeias em Valência e Barcelona. O projeto já tem 540 colaboradores, tendo as duas lojas gerado 6 milhões de euros de receita.

Com estes projetos, a empresa conta criar mais de 2.000 empregos em 2020, entre Espanha e Portugal. O ano passado a companhia tinha 90 mil colaboradores.

Juan Roig aponta ainda para crescimento de 4% nas receitas no final de 2020, para 26.500 milhões de euros, com luvros de 700 milhões (12%).

(em atualização)

