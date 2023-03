Mercadona faturou 737 milhões de euros em Portugal mas ainda dá prejuízo

© Direitos Reservados

A espanhola Mercadona conseguiu um volume de vendas de 737 milhões de euros em Portugal, no ano passado e investiu 140 milhões de euros em território nacional. O que significa uma subida de mais de 77%, quando comparado com 2021, embora ainda tenha tido um prejuízo de 50 milhões (contra 64 milhões no período homólogo).

Os números foram avançados pela empresa esta terça-feira, na apresentação de resultados referentes a 2022 e, apesar de tudo, mereceram o louvor de Juan Roig, o presidente da Mercadona, que se diz muito satisfeito com os valores alcançados no nosso país. "Sentimo-nos cada vez mais portugueses e temos conseguido adaptar-nos às diferenças", referiu, remetendo para o fluxo constante de clientes nas lojas portuguesas.

O responsável referiu ainda que espera este ano conseguir "chegar a zero" e começar a partir daí, ou seja conseguir o equilíbrio entre compras e vendas. "Neste momento, em Portugal ainda compramos mais que vendemos", referiu.

Em Espanha e Portugal, a Mercadona faturou 31041 milhões de euros, tendo aumentado as suas vendas consolidadas em 11%. Do total, 30304 milhões correspondem à faturação em Espanha e no geral o retalhista obteve um lucro líquido de 718 milhões de euros, mais 5% do que em 2021.

Já os trabalhadores, um dos pilares mais importantes da empresa, como refere Juan Roig, receberam 405 milhões de euros referentes à partilha dos lucros obtidos.

Apesar destes valores, a empresa refere que teve a rentabilidade mais baixa de sempre e exemplifica: 0,025 euros de lucro por cada euro vendido, face aos 0,027 euros de 2021.

Tudo devido ao impacto do aumento dos preços de custo, que obrigaram a Mercadona a reduzir a sua margem em 0,6 pontos. Esta margem mais reduzida advém de aumentar em 10% do sortido das lojas, o que resultou numa poupança de mais de 375 milhões de euros, no cabaz de compras de 5,7 milhões de famílias.

Como refere Juan Roig, a empresa vai continuar o seu esforço de não impactar demasiado no bolso dos seus clientes. "Vamos continuar à procura de baixar os preços de custo, para baixar os preços de venda ", declarou, garantindo que a empresa não quer afetar a qualidade dos produtos, ao mesmo tempo que garante pretender manter a rentabilidade de toda a cadeia.

Impostos e investimentos

A Mercadona e Juan Roig consideram "histórica" a contribuição que a empresa fez para os cofres dos Estados português e espanhol. No total a empresa pagou 2263 milhões de euros em impostos, que representam mais 12% do que em 2021. Em Portugal pagou 93 milhões de euros em impostos através da empresa Irmãdona Supermercados

Quanto a investimentos em Portugal, a empresa refere que este ano alcançará um total de 280 milhões de euros (contra 140 milhões de euros de 2022). Este total inclui a abertura de novas lojas - que a empresa quer que seja a um ritmo de 10 por ano - e à construção do Bloco Logístico de Almeirim. Juan Roig disse ainda que a grande pretensão da Mercadona e avançar para o sul do país e continuar assim a sua expansão em Portugal.

Nos dois países, o investimento previsto para 2023, é de 1100 milhões de euros.

No ano passado, a empresa investiu, em Portugal e Espanha, 923 milhões de euros e encerrou o ano com 1676 supermercados, dos quais 39 são no nosso país. Pelo caminho fechou ainda 49 lojas, que não se adequavam ao seu novo modelo de loja mais eficiente e sustentável, explica a empresa.

Durante 2022 a Mercadona contratou mais mil colaboradores em Portugal e dois mil em Espanha. Entre os dois países, a empresa conta já com 99 mil trabalhadores, que viram os seus salários ajustados à subida da inflação - 5,7% em Espanha e 9,6% em Portugal. Juan Roig recordou também que no nosso país o salário de entrada aumentou 11%. Este ano serão contratados mais mil colaboradores, na Península Ibérica.