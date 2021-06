Mercadona inaugura mais um supermercado, em Guimarães

Supermercado Mercadona em Guimarães. © D.R.

Com a abertura do supermercado em Guimarães, a Mercadona aumenta para 21 o número de lojas em Portugal. A unidade inaugurada hoje é a primeira deste ano, em que a cadeia de distribuição espanhola prevê abrir um total de nove novas lojas.

A loja de Guimarães criou "cerca de 65 postos de trabalho, estáveis e de qualidade, com contratos sem termo desde o primeiro dia, contribuindo assim para a criação de emprego local", informa a empresa em comunicado.

Com uma superfície de 1.900 m2, a loja dispõe das secções de Talho, Charcutaria, Peixaria, Pastelaria e Padaria, Perfumaria, Frutas e Legumes e Pronto a Comer. Nesta última secção estão disponíveis 41 pratos, sendo que são servidos "em embalagens fabricadas com materiais naturais, como a cana de açúcar (material compostável), cartão ou papel", indo de encontro ao "conceito de Loja 6.25, inserido na Estratégia 6.25 da empresa que tem o triplo objetivo de, até 2025, reduzir 25% do plástico, tornar todas as embalagens de plástico recicláveis e reciclar todos os resíduos de plástico gerados nas suas instalações", avança a Mercadona em comunicado.

A Mercadona destaca que a loja dispõe de "corredores amplos e confortáveis, dispõe de uma entrada de vidro duplo que evita correntes de ar, lineares específicos de leite fresco e sumos refrigerados, mural de sushi, charcutaria com presunto cortado à faca e embalado no momento, e uma máquina de sumo de laranja espremido na hora".

O novo espaço comercial tem 390 lugares de estacionamento comum no exterior e 102 lugares exclusivos para os clientes, assim como dois postos de carregamento de veículos elétricos, ligados à rede MOBI.E.

No âmbito da política de responsabilidade social da empresa, o novo supermercado doar diariamente bens alimentares ao Lar de Santo António, instituição local que apoia pessoas carenciadas no município.