Mercadona investe 24,5 milhões no reforço da capacidade logística na Póvoa de Varzim

O novo armazém da Mercadona. © D.R.

A Mercadona ampliou a capacidade de armazenamento do bloco logístico da Póvoa de Varzim com a criação de uma nave de 12.000 metros quadrados, num investimento de 24,5 milhões de euros, anunciou esta terça-feira a retalhista espanhola. O novo armazém visa dar resposta à evolução do projeto de expansão da empresa em Portugal.

Com a construção desta nave, que se junta às outras duas já em funcionamento, a Mercadona procedeu à reconfiguração do bloco logístico. No novo armazém passarão a estar as frutas e legumes. Adicionalmente, foi criada uma área de 3.000 metros quadrados, dedicada à gestão de embalagens, em colaboração com a Logifruit.

A Mercadona arrancou em 2019 com a operação do bloco logístico da Póvoa de Varzim, tendo investido 60 milhões de euros. No acumulado, a retalhista já investiu 84,5 milhões de euros no desenvolvimento deste centro logístico, contabilizando 350 postos de trabalho, dos quais 20 criados para dar resposta a este projeto de ampliação.

A empresa vai também construir um bloco logístico em Almeirim, distrito de Santarém, prevendo arrancar este ano com as obras.