Mercadona já abriu portas da nova loja em Setúbal

Executivo da Câmara Municipal de Setúbal e da Junta de Freguesia de S. Sebastião com a equipa da Mercadona na abertura da nova loja © Direitos Reservados

A Mercadona inaugurou esta terça-feira o primeiro supermercado em Setúbal, localizado na avenida Mestre Lima de Freitas, assinalando assim a sua chegada a um novo distrito, bem como à zona mais a sul do país desde que chegou a Portugal.

À semelhança das outras lojas, este supermercado, que é o 33.ª da cadeia a nível nacional, dispõe de uma área de vendas de 1900 metros quadrados, divididos entre as secções de talho, charcutaria, peixaria, pastelaria e padaria, perfumaria, frutas e legumes e pronto a comer, com self-service e várias opções de pratos, servidos em embalagens fabricadas com materiais naturais, como a cana-de-açúcar, cartão ou papel. A loja disponibiliza um estacionamento com 150 lugares e ainda dois lugares destinados ao carregamento de veículos elétricos.

A abertura de um ponto da cadeia em Setúbal representa, segundo a empresa, na nota enviada à comunicação social, um "marco importante no [seu] plano de expansão", dado que Portugal foi o primeiro país escolhido para internacionalização da marca.

"A instalação da Mercadona em Setúbal resulta, inequivocamente, do dinamismo deste grupo, além de ser uma evidência da capacidade de atração económica da nossa cidade e do nosso concelho, que a autarquia se tem empenhado em reforçar. Estamos perante um sinal inequívoco da confiança que os investidores têm na capacidade da autarquia de gerir este território e de gerar novas e atrativas oportunidades", diz, citado em comunicado, André Martins, presidente da Câmara Municipal de Setúbal, que marcou presença na inauguração, na companhia de Nuno Costa, presidente da Junta de Freguesia de S. Sebastião.

Através de um investimento que ronda os 500 milhões de euros em território luso, a retalhista alimentar diz ter criado mais de 2500 postos de trabalho, aos que se somam os 65 colaboradores do novo supermercado em Setúbal, que possuem contrato sem termo desde o primeiro dia.

Com este passo, "a empresa reforça assim a sua expansão no país, gerando emprego, contribuindo para um maior volume de compras a fornecedores do distrito e aplicando as suas políticas de Responsabilidade Social", afirma Ana Carreto, diretora de Relações Externas Centro-Sul de Portugal e Associações de Consumidores, também presente no momento.

Até ao final deste ano, a marca planeia abrir mais seis lojas, fechando 2022 com um total de 39 supermercados no país, a operar pela empresa portuguesa Irmãdona Supermercados. É já no próximo dia 15 de julho que abre a nova loja do Montijo, na rua do Laboratório.