Mercadona já chegou ao distrito de Lisboa

© DR

A Mercadona já está no distrito de Lisboa. Apesar de ainda não ter um espaço na capital, a marca espanhola inaugurou esta quinta-feira a sua 39ª loja Portugal, mais propriamente no Taguspark, em Oeiras.

Este supermercado é a 10ª e última inauguração deste ano para a Mercadona e gerou 100 novos postos de trabalho. Como explica a empresa espanhola em comunicado, estes funcionários têm agora empregos estáveis e de qualidade, com contratos sem termo desde o primeiro dia.

Tal como os outros espaço comerciais da Mercadona, a loja de Oeiras tem uma área de vendas de 1900 metros quadrados divididos entre as secções de Talho, Peixaria, Charcutaria, Pastelaria e Padaria, Perfumaria, Cuidado do Lar e Animais de Estimação, Frutas e Legumes, Garrafeira e Pronto a Comer com self-service.

No exterior, os clientes dispõem de um parque de estacionamento com 155 lugares e dois espaços para carregamento de veículos elétricos.

A loja vai também conseguir gerar energia renovável, devido à instalação de 532 painéis solares com capacidade para produzir 200kW. Dests forma, a empresa consegue poupar aproximadamente 20% de energia elétrica anualmente.

Para o presidente da Câmara Municipal de Oeiras, esta inauguração "é a prova de que apesar da crise há momentos de rejuvenescimento. Trata-se de um investimento que contribui para a dinâmica da atividade económica do concelho de Oeiras". Isaltino Morais louva ainda a obra. "Saúde-se a arquitetura deste espaço comercial e os apontamentos que trazem mais beleza ao local. Uma nota também para a obra realizada no espaço envolvente à loja que nos dá uma sensação de desafogo, traz mais conforto e valoriza o espaço urbano".

Para a diretora de Relações Externas Centro-Sul de Portugal e Associações de Consumidores da Mercadona, Ana Carreto, esta inauguração representa a "melhor forma" de terminar este ano."Sendo certo que, todos nós, na Mercadona, estamos focados e iremos continuar a honrar o nosso compromisso de estarmos cada vez mais próximos dos "Chefes" portugueses".