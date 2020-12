Mercadona já tem data para abertura no Porto e acaba de entrar em Viana do Castelo

Mercadona abre em Viana do Castelo

A Mercadona já tem data para a nova abertura no Porto e acaba de abrir no distrito de Viana do Castelo, o seu 19º supermercado em Portugal. Campanhã, a 19 de dezembro, conclui o plano de dez aberturas da cadeia espanhola para 2020, elevando para 20 o número de lojas no mercado nacional. A cadeia já está a recrutar para as cinco novas localizações para o próximo ano. Tem mais de 300 vagas disponíveis.

Localizada na Abelheira, a loja que acaba de abrir assinala a entrada da cadeia no distrito de Viana de Castelo, elevando para 19 o número de lojas Mercadona em Portugal. Com uma área de venda de 1900 m2, localizada na Estrada da Abelheira, n.º 1327, na localidade de Abelheira, funciona das 9h às 21h30, de segunda-feira a domingo. "O horário está sujeito às restrições temporárias que eventualmente venham a ser decretadas pelas entidades competentes, e que serão informadas nos canais próprios da empresa", refere a cadeia.

O novo supermercado criou cerca de 60 postos de trabalho sendo que "todos os colaboradores têm contratos sem termo desde o primeiro dia, como é política da Mercadona."

O espaço foi concebido segundo o modelo de loja eficiente que a Mercadona está a implementar em toda a sua cadeia e que representa uma poupança energética superior a 40% face a uma loja tradicional.

O próximo supermercado a abrir será em Campanhã, no Porto, a 16 de dezembro, concluindo o objetivo traçado pela empresa de ter, no final de 2020, 20 lojas em funcionamento, distribuídas pelos distritos do Porto, Braga, Aveiro e Viana do Castelo.

Portugal é a primeira internacionalização da cadeia espanhola, cuja entrada foi anunciada em 2016. Nos primeiros seis meses de operação em 2020, com 10 lojas, a Mercadona obteve uma faturação total superior a 32 milhões de euros, tendo pago 11 milhões de euros em impostos em Portugal. Desde 2016 até a final do ano passado investiu mais de 220 milhões de euros. A companhia tem mais de 900 colaboradores, mais de 300 fornecedores portugueses, tendo comprado um valor equivalente a 217 milhões de euros, apenas em 2019. Deste valor, 126 milhões de euros correspondem a fornecedores comerciais.

Para 2021, a empresa tem previsto até 10 novas aberturas tendo já iniciado os processos de seleção e recrutamento para 5 novos supermercados a abrir em 2021 localizados em Santa Maria da Feira, Guimarães, Porto, Vila Nova de Famalicão e Espinho