Mercadona paga 375 milhões de euros em prémios aos trabalhadores

Marca espanhola quer abrir 10 novas lojas em Portuga este ano © DR

Mónica Costa 15 Março, 2022 • 13:43

A Mercadona quer reconhecer o esforço da sua equipa e para isso destinou 25% do lucro da empresa para pagamento do prémio relativo ao ano passado. Ao todo, a marca espanhola vai distribuir 375 milhões de euros pelos seus funcionários, como forma de reconhecimento. A empresa emprega 96 mil pessoas e destas, duas mil e 500 trabalham em Portugal. O valor do prémio foi revelado esta terça-feira em conferência de imprensa, liderada pelo CEO da Empresa, Juan Roig.

Investimento em Portugal

O mesmo responsável anunciou, também, que o investimento previsto para o nosso país, para este ano, vai rondar os 150 milhões de euros. O que significa a abertura de mais 10 lojas em território nacional. Os novos espaços deverão nascer no distrito de Lisboa, com a abertura de uma loja em Oeiras. Os distritos de Leiria, Viseu, Santarém, Setúbal e Montijo, irão receber os outros espaços. Para 2023 Juan Roig espera conseguir uma loja na cidade de Lisboa.

Roig adiantou ainda que a marca que dirige comprou produtos no valor de 500 milhões de euros no nosso país, porque cá "existem produtores muito bons", em contraponto com os 415 milhões de euros que obteve com as vendas das lojas em solo nacional. E, que devido ao custo de abertura das novas lojas em território nacional, a Mercadona perdeu 64 milhões em Portugal.

Em impostos, a empresa pagou ao Estado português 62 milhões, através da empresa local Irmãdona Supermercados, que tem sede em Vila Nova de Gaia.

Solidariedade

O administrador da Mercadona aproveitou o momento para expressar a sua solidariedade para com o povo ucraniano afirmando que esta "é uma situação inimaginável". E garantiu que a cadeia alimentar em Espanha e Portugal é muito forte e por isso mesmo não haverá falta de alimentos. "Poderão existir algumas situações pontuais (como óleo de girassol e azeite), mas a mercadoria é mais do que suficiente", afirmou.